«Me duele el alma, yo siento que no me cuidaron mi hijo»

Fue sepultado en el cementerio Las Mercedes de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el niño Maikel Esmil Castro Álvarez, de un año y 10 meses, quien murió ahogado en una cubeta con agua en un centro Caipi. Sus padres, Kaileny Álvarez y Manuel Castro, quienes están devastados por la perdida trágica de su hijo más pequeño de tres procreados como pareja, lamentaron lo que consideran se trató de una negligencia del personal de servicio del Caipi Pueblo Nuevo.

