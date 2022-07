Me despidieron por publicar mi salario en TikTok y lloré durante varios días

Entornointeligente.com /

Una mujer estadounidense perdió su trabajo luego de hacer un video en Tik Tok en el cual explicaba cómo consiguió un trabajo nuevo en la industria de la tecnología y mostrar su salario. Lexi Larson es una Tik Toker estadounidense que se mostró muy emocionada en uno de sus videos al compartir lo mucho que dsrfrutaba su nuevo trabajo en una compañía de tecnología en Denver. En uno de los videos que publicó el mes pasado, Larson reveló cuánto ganaba en dicha empresa, incluido un aumento de $ 449 en impuestos pagados, después de recibir un aumento de $ 20,000 con respecto a su trabajo anterior.

How much my paychecks increased when I went from $70k to $90k per year #paycheckbreakdown #salarytransparency #paytransparency

El video se volvió muy famoso en las redes sociales y alcanzó una cifra de 187,900 visitas. Tiempo después Larson confirmó que fue despedida de su empleo debido al video que había publicado, «Hace un par de semanas comencé a compartir cómo conseguí un trabajo en la industria de la tecnología… Um, bueno, ya no trabajo en ese trabajo porque me despidieron», comentó Larson.

Larson también comentó que su empleador habría encontrado sus videos en Tik Tok y que, particularmente el video en el que revelaba su salario, no le habría gustado nada y que ese fue el motivo de su despido.

