«Me da igual con el pie o con la cabeza, va a ir para dentro»

El “Toro” Fernández y su nueva vida en el Valencia, que se prepara para una temporada 2019/20 en la que afrontará las habituales competiciones locales como la liga de España y Copa del Rey pero además la Champions League.

-En su primera experiencia fuera de Uruguay comparte vestuario con un compatriota como Lucas Olaza. ¿Qué tal lo trata su cicerone?

-Me acompaña a todos lados. No tengo nada que decir en su contra, me hace todo. Hasta me prepara el mate. Le estoy muy agradecido.

-En las dos últimas temporadas había la ‘banda del mate’ en el vestuario y dos de sus miembros, Gustavo Cabral y Maxi Gómez, ya no están…

-Eso continúa, el mate que no falte. Antes y después de los entrenamientos siempre lo tomamos. Me acuerdo de que estando yo en Uruguay era Maxi quien subía fotos a Instagram. Ahora me toca a mí. Me encanta compartir el mate con mis compañeros.

-¿Ha hablado con Maxi?

-Sí, me contó cómo era la ciudad y me dijo que con los compañeros no iba a tener ningún problema. Eso a uno que viene de afuera lo deja tranquilo. Tampoco lo quiero molestar mucho. Él tiene sus cosas y seguro que ahora tiene el móvil que le explota por el tema de su llegada al Valencia.

-Maxi es letal en el juego aéreo. ¿Usted prefiere rematar con la cabeza o con el pie?

-Me da igual por dónde me llegue el balón, por arriba o por abajo. De cabeza o con los pies no tengo duda de que va a ir para dentro. Voy a intentar hacer goles como sea.

-¿En qué dibujo se encuentra más cómodo?

-Soy un poco más de jugar con dos puntas. En Peñarol jugaba al lado de Viatri y él buscaba el balón, apoyando de espaldas, y yo iba a los espacios. Jugando solo también me manejo muy bien. Por lo tanto, será decisión del técnico. Él va a elegir el sistema y los jugadores que más nos convengan.

-¿Qué opinión le merece Aspas como socio en ataque?

-Es muy buen jugador, con muy buen pie. Si en algún momento puedo jugar con él en la delantera, intentaré ponerle las cosas fáciles para que Iago pueda hacer su juego.

-LaLiga empieza contra el Real Madrid. ¿Se ve debutando con victoria?

-Yo creo que sí. Todo el mundo sabe qué tipo de rival es el Madrid, pero ellos tienen dos huevos como nosotros. No hay ningún robot ni nada, todos somos humanos. Nosotros nos estamos preparando muy bien para afrontarlo.

-Ha firmado por cinco temporadas, ¿este primer año será de aprendizaje?

-Un poco de adaptación, pero a la vez centrado en lo que tengo que hacer, es decir, el trabajo y los entrenamientos. Tengo que enfocarme en todo lo que me diga el entrenador. No tengo dudas de que me adaptaré rápido, sobre todo al juego rápido con el balón que tienen mis compañeros.

