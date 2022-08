'Me bateram até ficar desacordado, iam me matar', diz jovem que foi agredido junto com a namorada pela PM em praça de MG

Entornointeligente.com /

13/08/2022 17h24 Atualizado 13/08/2022

1 de 3 Marcos mostra ferimentos causados após ser agredido por policiais militares em Paineiras — Foto: Marcos Mendonça/Arquivo Pessoal Marcos mostra ferimentos causados após ser agredido por policiais militares em Paineiras — Foto: Marcos Mendonça/Arquivo Pessoal

«Me bateram até eu ficar desacordado, iam me matar» , desabafou o fazendeiro Marcos Mendonça, de 23 anos, agredido por dois policiais militares na noite de sexta-feira (12) em Paineiras, no Centro-Oeste de Minas. A namorada de Marcos, Maísa Tavares, de 18 anos, também foi agredida. Nas redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) comentou o caso, que é apurado pela Polícia Militar (PM).

Um vídeo que mostra a agressão ao casal em praça pública circula pela internet (veja abaixo) .

Policiais militares agridem casal em praça pública de Paineiras

O que diz o jovem agredido

Marcos contou ao g1 que mora em Belo Horizonte, mas estava de passagem em Paineiras, onde tem uma fazenda de criação de gado.

Na noite de sexta-feira, ele, a namorada e alguns amigos estavam na praça central bebendo e se divertindo, quando, de repente, alguém soltou uma bomba.

Marcos afirmou que logo após o barulho, os policiais militares que estavam próximo ao local alegaram que foi ele quem tinha soltado o artefato e, por isso, deram voz de prisão.

«Não foi eu. E quando fui saber porque estavam me prendendo, eles já me jogaram por cima da minha namorada, me derrubaram e começaram a me dar muitos socos, inclusive, quando eu já estava imobilizado. Eles me machucaram demais, a ponto de me desmaiar. Estava desmaiado e apanhando, iam me matar. Minha namorada entrou pra tentar me ajudar e ainda deram um soco no rosto dela», relatou.

2 de 3 Policiais Militares agridem casal em praça pública em Paineiras — Foto: Redes Sociais Policiais Militares agridem casal em praça pública em Paineiras — Foto: Redes Sociais

Depois disso, Marcos lembra que se levantou, mesmo com dificuldades, quando ele e a namorada foram levados para a viatura.

«Dentro da viatura eles me deram mais uns tapas e fecharam a posta na minha perna. Depois, nós fomos para o hospital fazer corpo de delito e em seguida, me levaram para Bom Despacho, na delegacia da Polícia Civil. Eu fiquei algemado o tempo todo. Estava atrás da viatura, sangrado. Eu poderia ter tido uma fratura e ter morrido lá atrás e nem iam perceber. Bateram muito na minha cabeça» , contou.

Na delegacia, Marcos afirmou que ficou algemado na cela até a chegada do advogado, momento em que foi liberado pelos policiais.

«Deveriam estar protegendo a população. Agora estou com dor em todo corpo e meu rosto está destruído. Como se não bastasse, minha namorada também está com hematomas», finalizou.

Zema comenta fato

Nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comentou o ocorrido, dizendo que tomou conhecimento de uma denúncia de uma pessoa soltando bombas na praça de Paineiras.

«Confio na seriedade e prontidão da nossa PMMG, que está apurando os fatos e tomará as medidas necessárias para coibir atos de violência, seja quem for o agressor».

3 de 3 Governador Romeu Zema comentou o fato ocorrido em Paineiras nas redes sociais — Foto: Reprodução/Twitter Governador Romeu Zema comentou o fato ocorrido em Paineiras nas redes sociais — Foto: Reprodução/Twitter

Flagrante

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver uma discussão entre os dois policiais e Marcos. Depois, o rapaz é derrubado e agredido.

Um dos militares imobiliza Marcos pelas pernas, enquanto o outro golpeia o rosto dele com vários socos. Ele ainda tenta se proteger com as mãos, mas a agressão continua.

Em determinado momento do vídeo, a namorada de Marcos tenta ajudá-lo, mas também é agredida por um dos policiais com dois socos no rosto. Em seguida, ela cai no chão.

Outras pessoas se aproximam da confusão e os policiais algemam o homem, que aparentemente ficou desacordado.

O que diz a PM

Em nota, a PM informou que na noite de sexta-feira (12) foi acionada diversas vezes por moradores com a denúncia de que havia um homem soltando bombas em uma praça, próximo a crianças.

Conforme Boletim de Ocorrência registrado, ao ser abordado, o homem resistiu e, por isso, houve necessidade da intervenção policial. A nota não menciona a agressão à mulher que também aparece na imagem sendo agredida.

A PM esclareceu ainda, que após conhecimento das imagens enviadas à instituição, foi instaurado, de imediato, um procedimento para apuração criteriosa dos fatos e adoção das medidas cabíveis.

