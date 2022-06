Médicos tendrán que notificar casos de viruela símica en Reino Unido | Noticias

Entornointeligente.com /

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido aprobó este martes la Ley que obliga a los médicos a declarar a su consejo local o al Equipo de Protección de la Salud (HPT) los casos sospechosos de viruela del mono que arriben a sus consultas.

La medida entrará en vigor a partir de este miércoles, luego de que se confirmaran más de 300 nuevos contagios, de los cuales 287 pertenecen a Inglaterra. Los laboratorios también deberán notificar a la Ukhsa si las muestras que analizan se confirman como positivas.

La encargada de monitorear la incidencia de la viruela del mono en la agencia sanitaria británica, Wendi Shepherd, argumentó sobre la medida: «El diagnóstico y la notificación rápidos son la clave para interrumpir la transmisión y contener cualquier propagación adicional de la viruela del simio. Esta nueva legislación nos ayudará a nosotros y a nuestros socios de salud a identificar, tratar y controlar rápidamente la enfermedad.»

La funcionaria de salud puntualizó que la puesta en vigor de la normativa ayudará en el rastreo rápido de contactos cercanos, así como en la recopilación y análisis de datos que permitan identificar y controlar posibles brotes de la enfermedad.

La agencia de salud convocó a los británicos a no ocultar síntomas, y buscar atención médica y asesoramiento clínico ante alguna sospecha de posible contagio. En este sentido, trascendió que los ciudadanos extranjeros contagiados o con preocupación de ser positivos al virus, serán atendidos de modo gratuito en las instancias sanitarias.

La Ukhsa también recordó que en las últimas semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre reportes de contagios en hombres homosexuales o que tienen sexo con otros hombres, por lo que recomendó a esta comunidad a no descuidar la aparición de posibles indicios de la enfermedad.

Del mismo modo, exhortó el aislamiento de las personas que han sido contactos directos de infectados, así como guardar periodos de abstinencia sexual.

La viruela del mono, también conocida como viruela símica, describe un cuadro clínico muy parecido al de la viruela humana, caracterizado por la aparición de erupciones enrojecidas que devienen ampollas y se expanden por el cuerpo. El contagio tiene lugar ante el contacto directo con lesiones o gotas nasales de personas infectadas, o al tocar superficies contaminadas.

