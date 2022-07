Médicos que façam trabalho suplementar nas urgências vão poder receber até 70 euros por hora

Entornointeligente.com /

O Conselho de Ministros aprovou um diploma que permite aumentar a remuneração dos médicos do quadro dos hospitais públicos que façam trabalho suplementar nos serviços de urgência. Os conselhos de administração dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde vão passar a ter autonomia para definir a remuneração do trabalho suplementar dos médicos do mapa de pessoal e os valores máximos definidos passam a ser de 50 euros/hora mas só a partir da 51.ª hora extraordinária, de 60 euros entre a 100ª e a 150.ª hora extra, e de 70 euros a partir daí, adiantou a ministra da Saúde, Marta Temido , em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros extraordinário convocado para esta terça-feira.

Os médicos prestadores de serviço (os chamados «tarefeiros») não poderão receber valores superiores aos pagos aos médicos especialistas do quadro dos hospitais e os médicos internos que façam horas extraordinárias nas urgências passarão a receber 50% dos montantes agora anunciados, acrescentou. Se os especialistas estiverem já a ser pagos pelo trabalho suplementar acima dos valores agora fixados, poderão «beneficiar de um acréscimo de 15%».

O objectivo é uniformizar os valores pagos aos médicos do quadro do pessoal e aos prestadores de serviços, uma medida que visa minimizar os problemas que se têm repetido em vários serviços de urgência nas últimas semanas, nomeadamente nos blocos de partos, alguns dos quais têm mesmo encerrado por não conseguirem completar as escalas das equipas.

Além da «melhoria e valorização» da remuneração dos médicos do quadro, os conselhos de administração dos hospitais do SNS passam a ter autonomia para celebrar contratos de trabalho sem termo com médicos especialistas que sejam prestadores de serviço, acrescentou Marta Temido.

Este é um regime transitório que durará em princípio seis meses, enquanto decorre o processo negocial com as estruturas sindicais, em que estão a ser discutidas questões estruturais, explicou.

