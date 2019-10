Médicos proibidos de passar receitas manuais a partir de 31 de março de 2020

Entornointeligente.com /

A partir de 31 de março de 2020, todos os médicos e dentistas terão de prescrever receitas sem papel, avança o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira. Será publicada amanhã uma portaria que vem alterar as exceções previstas na legislação de 2015 que instituiu a prescrição eletrónica médica (PEM).

Mesmo os clínicos que estão inscritos como inadaptados aos sistemas de informação ficarão obrigados a usar o computador ou aplicação no telemóvel para prescreverem medicamentos e produtos de saúde.

“A prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, realizar-se por via manual nas situações de falência informática, de indisponibilidade da prescrição através de dispositivos móveis, ou nas situações de prescrição em que o utente não tenha a possibilidade de receber as prescrição desmaterializada ou de a materializar”, lê-se na portaria, assinada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde Francisco Ramos, a que o jornal teve acesso.

Segundo Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS),há cerca de 400 profissionais registados nas ordens como inadaptados aos sistemas de informação e prescrição.

As receitas sem papel representam atualmente 97% do total das prescrições do SNS e 98% em entidades do setor privado, segundo dados publicados no portal do SNS em outubro.

LINK ORIGINAL: expresso

Entornointeligente.com