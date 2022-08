Médicos cubanos se unen al flujo migratorio de venezolanos hacia EEUU: «Ni loco vuelvo a Cuba»

Entornointeligente.com /

Médicos cubanos de Barrio Adentro están huyendo de Venezuela con dirección a Estados Unidos y se han unido a la caravana de migrantes de Venezuela y Haití que intentan entrar a ese país por Centroamérica. Dos médicos de la Misión contaron a el Nuevo Herald sus motivos para dejar Venezuela.

María, cuyo apellido no quiso revelar para «no meterse en problemas ni perjudicar a su familia en la isla», vivía en La Guaira, en una misión de Barrio Adentro desde hace cinco años. Salió de Caracas rumbo a Managua, Nicaragua.

«Me fui de Venezuela por la crisis económica y ahora estoy aquí soñando con una nueva oportunidad. Tengo a mi hija en Cuba y a mi mamá también. Me vine pensando en poderlas traer, regresar a la isla no era una posibilidad», dijo.

Antonio Moncada, también de la Misión Barrio Adentro, vivía en San Fernando de Apure. No conocía a María hasta que coincidieron en la oficina federal de Children and Families en busca de ayuda económica para subsistir mientras obtienen estatus legal.

«Estoy aquí desde las 5 p.m. hasta que abran las puertas mañana a las 7 a.m. , esperando que me den un número para poder solicitar ayuda federal. Me vine por Nicaragua con un grupo de venezolanos que estaban huyendo como los cubanos tenemos tanto tiempo haciéndolo. Estuve en dos ocasiones diferentes en misiones de Barrio Adentro en Venezuela, en esta última oportunidad, la situación económica era muy precaria, tenía que salir de allá, pero ni loco volvía a Cuba», relató Moncada.

