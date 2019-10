Médicos alertan sobre mitos en tratamiento de artritis reumática

Entornointeligente.com /

Entre uno y un 1.5 por ciento de la población padece de artritis reumatoide, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cuanto a la República Dominicana la incidencia de la artritis reumatoide, aún no es demasiado grande, aunque preocupa a los médicos especialistas de esa especialidad. De acuerdo a los médicos la artritis reumatoide (AR) es un mal degenerativo de las articulaciones que es padecida por unos 46 millones de personas en el mundo. Los datos establecen que el 94 % de las personas que padecen artritis pueden continuar realizando todas sus actividades normales de forma independiente, y si bien asumen ciertos cambios en sus tareas laborales o en sus hábitos, no se ven incapacitados de trabajar. Con motivo del Día Mundial de la Artritis Reumatoide que se conmemoró este sábado 12 de octubre, la Fundación de Enfermedades Reumatológicas e Investigación Clínica, (Funderic), hizo hincapié en la pertinencia de que profesionales de la medicina, centros, especialistas del área y pacientes, trabajen de la mano en el país para abordar de forma conjunta los adelantos de la ciencia y los retos que plantea esa enfermedad. Las consideraciones se plantearon durante el VI Encuentro de Pacientes de Artritis Reumatoide efectuado en el Hotel Crowne Plaza de esta Capital, la cual encabezaron los doctores Tirso Valdez Lorie y Roberto Muñoz Louis. Los galenos especialistas exhortan a la población dominicana a crear conciencia sobre las enfermedades reumáticas, y animar a las personas que las padecen, a sus cuidadores, familias y público en general, a aprovechar cada oportunidad para tomar medidas y hacer una diferencia en la calidad de vida de estas personas. “De ahí la importancia de celebrar actividades de este tipo en el que pacientes, familiares y médicos podemos interactuar y abordar el tema de forma transparente y enriquecedora”, expusieron por separado los doctores Valdez Lorie y Muñoz Louis. Los médicos especialistas en artritis reumatoide invitan a los pacientes a estar alertas y no caer en las terapias basadas en “mitos”, debido a que sólo retrasan el inicio del procedimiento médico especializado. Durante el encuentro, decenas de pacientes junto a familiares y otros parientes y allegados fueron orientados sobre el mejor protocolo a seguir para lograr la rehabilitación del padecimiento, y sensibilizados sobre la importancia de asumir conciencia para lograr mejor calidad de vida. Tratamiento La artritis reumatoide es un padecimiento crónico, inflamatorio y potencialmente incapacitante, pero sí se comienza el tratamiento en fase temprana, los enfermos pueden mejorar su pronóstico y calidad de vida. Durante el acto realizado ayer hubo diversas intervenciones, entre los que estuvieron la médico ocupacional Mónika Alonso, quien resaltó que el sedentarismo es una medida equivocada en el paciente con artritis, teniendo en el ejercicio físico una parte fundamental del tratamiento para lograr la rehabilitación, ya que facilita el control del dolor y mantiene la fuerza muscular y la movilidad, “aunque el dolor predisponga al enfermo a limitar el movimiento por miedo a empeorar”. La especialista subrayó “aunque los pacientes temen no poder llevar una vida normal y piensan que pueden tener dificultades para trabajar, los actuales avances de la medicina en ese campo pueden proporcionar a los pacientes un desempeño de las actividades de la vida diaria perfectamente aceptable. Recomienda no supeditarse a las indicaciones de un médico de cabecera, y acudir a un especialista de la rama quienes son los únicos preparados para controlar a los pacientes con artritis reumatoide o con cualquier enfermedad reumática. Afecta todas edades La doctora Ingrit Mercedes expuso que la artritis reumatoide no es una dolencia propia de la vejez, “esto forma parte de los mitos y en contra de lo que se cree, es un padecimiento que puede afectar a personas de cualquier edad, enfatizando principalmente, en las mujeres cuyas edades oscilan entre los 30 y 40 años de edad, debido al factor hormonal. “Inclusive puede afectar a niños por debajo de los 16 años y, en este caso, se denomina artritis juvenil”, apuntaló. Reumatólogo El doctor Muñoz Louis dio que según la OMS, la enfermedad de la artritis reumatoide afecta entre 1 y 1.5 por ciento de la población del planeta, por lo cual establecer su diagnóstico y acceso a tratamientos es clave para la rehabilitación, ya que se trata de una enfermedad sistémica que puede afectar a muchos órganos del cuerpo, además de las articulaciones como piel, ojos, corazón, sistema nervioso, pulmones, sangre y aparato músculo-esquelético. Sexualidad Sobre la calidad de vida del paciente con la artritis, la psiquiatra Nathalia Montero Cruz abordó el impacto de dicho mal en la vida diaria.

El Día Mundial de la Artritis

Se celebra cada 12 de octubre desde el año 1996, fecha en que la organización Arthritis Rheumatism International decidió crear la efemérides que se ha convertido en una celebración mundial. Tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre la artritis e influir en el establecimiento de políticas que puedan reducir la carga que representan la artritis y las enfermedades músculo esqueléticas.

Entornointeligente.com