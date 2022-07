Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Vacinação infantil Destaques do Fantástico Telemarketing suspenso Anitta X Melody Médico é preso por manter paciente em cárcere privado há 2 meses em hospital no RJ, após complicações em cirurgia O cirurgião-plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva foi detido no centro cirúrgico do Hospital Santa Branca, unidade de saúde particular em Duque de Caxias. Por Márcia Brasil, Nathalia Castro, Eduardo Pierre e Nicolás Satriano, Bom Dia Rio e g1Rio

18/07/2022 12h15 Atualizado 18/07/2022

1 de 1 Médico é preso por suspeita de manter paciente em cárcere privado no RJ — Foto: Reprodução/TV Globo Médico é preso por suspeita de manter paciente em cárcere privado no RJ — Foto: Reprodução/TV Globo

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias (Deam-Caxias) prenderam, no início da tarde desta segunda-feira (18), um médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital particular na Baixada Fluminense.

Além de prender o cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva , os agentes foram à unidade de saúde para resgatar a mulher. A família dela afirmou à polícia que paciente está sendo mantida em cárcere privado há quase dois meses , desde que um procedimento estético na barriga deu errado .

Até as 12h50, ainda não havia informações sobre uma possível transferência da paciente para outra unidade de saúde.

Os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva, de busca e apreensão e de condução coercitiva no Hospital Santa Branca. O g1 e a TV Globo tentam entrar em contato com a unidade de saúde e com a defesa do médico.

Pedido de socorro

Na semana passada, a tia da mulher procurou a Deam-Caxias para relatar o que estava acontecendo. A paciente se submeteu a uma abdominoplastia no início de março. Em junho, ela voltou para se submeter a mais três intervenções.

Só que algo deu errado no procedimento e, de acordo com parentes, a cirurgia teve complicações, a ponto de a barriga dela ter necrosado .

A polícia investiga a denúncia de que o médico e sua equipe estariam impedindo que a mulher fosse transferida para outra unidade de saúde.

Os investigadores descobriram que o médico envolvido atende em uma clínica de cirurgia plástica e faz cirurgias no hospital. Ele também é um dos administradores da unidade particular.

No mesmo dia da denúncia da tia, a polícia requisitou o prontuário da paciente e o relatório médico. Até esta segunda, a documentação ainda não tinha sido entregue.

Na sexta-feira (15), a polícia repassou um celular para a paciente. Quando os agentes ligaram para confirmar se o aparelho estava funcionando, a mulher atendeu desesperada, pedindo para ser retirada do hospital porque estava com medo de morrer .

Hospital dificultou acesso

Os agentes da Deam-Caxias correram para o hospital e foram recebidos pela advogada da unidade médica, que alegou que eles não poderiam falar com a vítima porque ela estava sedada. Mesmo assim, a polícia entrou e localizou a mulher , que chorava muito.

Os agentes fizeram fotos que comprovam o péssimo estado de saúde. A polícia pediu à Justiça para prender o médico responsável pelo procedimento e que também administra a unidade, o que foi concedido.

Outros casos parecidos envolvendo o mesmo médico são investigados pela polícia.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com