Médico de Maradona es acusado de “homicidio culposo” (+Info)

Médico de Maradona es acusado de "homicidio culposo"

“En el día de ayer (sábado) se continuó con las tareas investigativas y la sustanciación de la prueba en curso, tomándose además algunas declaraciones testimoniales incluidos a familiares directos del causante”, indicó el comunicado

La causa de la muerte de Maradona tiene la carátula de “homicidio culposo” y “abandono de persona”, según medios locales || Foto: Agencias La Justicia argentina ordenó el domingo allanamientos en propiedades del médico personal de Diego Maradona, tras tomar declaraciones a familiares del exfutbolista, que murió el miércoles de un paro cardíaco, dijo la Fiscalía General de San Isidro en un comunicado. Las medidas fueron ordenadas por el juez de garantías Orlando Díaz, a pedido de los fiscales que tienen la causa.

“En virtud de la prueba que se fue recabando se consideró necesario solicitar allanamientos en el domicilio y consultorio del médico Leopoldo Luque“, añadió la fiscalía de la zona norte de los suburbios de Buenos Aires.

La causa de la muerte de Maradona tiene la carátula de “homicidio culposo” y “abandono de persona”, según medios locales. Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, murió a los 60 años, en una noticia que sacudió al mundo del deporte.

El carismático futbolista, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1986, arrastraba diversos problemas de salud y semanas atrás se le había practicado una cirugía craneal. Vistiendo la camiseta del seleccionado argentino con su histórico número 10 en la espalda y su silueta característica en el frente, los clubes y los árbitros argentinos dieron el sábado el puntapié inicial a una serie de tributos al ex astro.

Médico, se defiende ante las acusaciones Tras conocerse la noticia, Luque reapareció ante los medios de comunicación para deslindar todo tipo de responsabilidad en la muerte de Maradona. El médico explicó que hizo todo lo posible para salvar la vida del exjugador del Napoli. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes.

“Si de algo soy responsable, fue de amarlo, cuidarlo y mejorarle la vida todo lo que pude hasta lo último. Era un papá para mi, yo no era un fanático”, dijo Leopoldo Luque este domingo a los medios de comunicación bonaerenses.

Sobre los últimos días de vida de Maradona, dijo que “no lo quería molestar, había muchas personas encima de él y yo iba cuando era necesitado”, y agregó que “cuándo la gente decía que yo lo abandonaba, era que yo me quería alejar un poco en los momentos buenos, porque en las buenas se llenaba de gente y Diego quería estar solo”.

Leopoldo Luque aclaró que no fue el encargado del tratamiento en casa de Maradona. Es más, el galeno recomendó la permanencia del ‘Pelusa’ en un hospital, pero la voluntad del ‘10′ era estar en su domicilio.

“No hay error médico, yo no me equivoqué. Estoy orgulloso de como lo atendí. Soy neurocirujano, yo me hice responsable de la cirugía de Diego. Pero no era supervisor de una internacion domiciliaria, ni nada. Debía seguir en un centro de rehabilitación, pero no tenia la voluntad”, finalizó.

