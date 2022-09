Média de novos casos diários de covid-19 desce

Entornointeligente.com /

A média de casos de covid-19 2.527 infeções diárias em Portugal, revela o relatório semanal do Instituto Ricardo Jorge (INSA).

De acordo com o documento, a média de casos a nível nacional desceu dos 2.769 para os 2.527 casos diários, sendo que a nível continental é de 2.328 casos.

Recorde-se que a média mais alta de casos em 2022 foi registada no final de janeiro, quando se verificaram 49.795 infeções diárias pelo SARS-CoV-2.

Já relativamente ao índice de transmissibilidade (Rt), que estima o número de casos secundários resultantes de cada pessoa portadora do vírus, encontra-se nos 0,99, depois de, na semana passada, ter registado 1,02.

Apesar da redução, há ainda três regiões que se mantêm com o indicador acima do limiar de 1: O Norte, com 1,03, os Açores, com 1,26, e a Madeira, com 1,13. Já a região do Algarve tem o Rt igual a 1.

Já a região de Lisboa e Vale do Tejo tem um índice de transmissibilidade de covid-19 de 0,96, assim como o Alentejo.

