Média de casos de covid-19 baixa para as 2527 infecções diárias

Entornointeligente.com /

A média de casos de covid-19 baixou para as 2527 infecções diárias em Portugal, mas três regiões registam um índice de transmissibilidade do coronavírus (Rt) superior ao limiar de 1, indicou esta quarta-feira o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19, o número médio diário de contágios a cinco dias desceu dos 2769 para os 2527 a nível nacional, sendo ligeiramente mais baixo em Portugal continental (2328).

A média mais alta de casos em 2022 foi registada no final de Janeiro, com 49.795 infecções diárias pelo SARS-CoV-2.

Quanto ao R(t) — que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus —, está agora nos 0,99 em Portugal, depois de no último relatório registar o valor de 1,02 .

Apesar dessa redução do R(t) a nível nacional, três regiões mantêm-se com este indicador acima do limiar de 1: Norte (1,03), Arquipélago dos Açores (1,26) e Arquipélago da Madeira (1,13), enquanto o Algarve está nos 1,00.

De acordo com o INSA, o Centro regista um índice de transmissão do SARS-CoV-2 de 0,97, Lisboa e Vale do Tejo de 0,96 e o Alentejo de 0,96.

O instituto estima que, desde 2 de Março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos , até 2 de Setembro deste ano, Portugal tenha registado um total de 5.432.692 infecções pelo vírus que provoca a covid-19.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com