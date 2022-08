MDI exige «reglas de juego claras sobre la base de la posible realización de primarias»

Entornointeligente.com /

El Movimiento Democracia e Inclusión propone para el «próximo evento de las primarias en la oposición condiciones igualitarias de participación de todos y para todos los aspirantes»

«Exigimos claridad política para establecer reglas claras en los próximos escenarios políticos que demanda el pueblo venezolano», advirtió el presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y precandidato a las elecciones primarias opositoras, Nicmer Evans.

El dirigente político enumeró una serie de solicitudes que deben establecerse para el desarrollo del citado evento electoral denominado como las «primarias en la oposición».

Propuestas

Ente las primeras de estas sumó «la participación de todos los precandidatos en la comisión que conduzca las primarias y la integración de los abanderados a la auditoría de todo el proceso de desarrollo técnico del proceso».

Asimismo, Evans planteó la «constitución de una comisión electoral integrada por personas de la sociedad civil que, a diferencia del cuestionado GTAE no tengan ninguna vinculación con los partidos políticos».

Además agregó que «esta nueva propuesta nos da la garantía y la confiabilidad que el proceso va a ir más allá de los intereses del G4 o de los intereses de la Plataforma Unitaria».

Tras reafirmar su propuesta de «primarias de doble vuelta», el portavoz adelantó que esto debe «conducir a la escogencia de la conducción política de la oposición y el candidato presidencial».

Para finalizar reiteró que «la única manera de que haya una cosa que distinga a este proceso de primarias de los procesos anteriores es la posibilidad que de aquí salga una nueva generación de conducción política de la oposición venezolana que no solamente gire en torno a un candidato presidencial. Lo que no queremos es reproducir mesías, no queremos un Chávez azul, lo que queremos es una conducción política real que tengan legitimidad porque haya sido escogida por las bases de la oposición venezolana».

