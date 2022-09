MCM: Si gano primarias, en presidenciales no estará el CNE

Entornointeligente.com /

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado (MCM), aseguró que si gana la primaria opositora, las elecciones presidenciales no serán con el CNE. Al tiempo que subrayó que el proceso deberá ser «abierto».

«El TSJ ni el CNE tienen nada que hacer aquí, todo el mundo que quiera participar… que participe, y que vote todo el mundo», dijo.

En entrevista concedida a Contrapunto, Machado explicó las razones por las que decide finalmente participar en la primaria que impulsa la Plataforma Unitaria.

«Yo le dije a los venezolanos: estamos profundamente en desacuerdo, decepcionados tanto con el régimen como con la oposición y el 21N fue una campanada. El silencio habló y sacudió el escenario político. La gente no es indiferente y es mentira que a la gente no le interesa la política. ¡Ni que la gente fuera boba o ignorante!».

«La gente está muy clara en que no hay una solución al drama de nuestra vida si no resolvemos la dimensión política del drama que tenemos en Venezuela. Lo que pasa es que la gente ya está harta y asqueada de esa política y esos políticos. ¿Entonces qué hacemos? Porque si nos quedamos en la quejadera o cada uno dice entierro mi cabeza y me encierro en mis barreras, el problema no se va a resolver. Se seguirán muriendo mujeres y niños en el Darién. Tenemos una generación que no tiene derecho a salud, educación, ni a comida ni a mamá, porque hasta la familias están separadas, entonces esto no se está resolviendo. Por eso digo que le planteemos a los venezolanos, ¡nosotros los venezolanos! Tomar una decisión de a quién queremos, pero lo más importante: ¿Para qué?».

Partiendo de su premisa de que estamos en dictadura, no puede esperar que el «régimen» facilite los mecanismos para que la gente participe en un escenario que no le favorece. Los consulados, embajadas las manejan ellos. No le puede pedir que se suicide. -¡Estoy totalmente de acuerdo contigo! Por eso la otra condición sine qua non es que el régimen y sus instrumentos de represión, desde el TSJ hasta el CNE, no tienen nada que hacer aquí. ¡Nada! ¡Cero!».

¿Y ese no será el mismo CNE que va a dirigir las elecciones del 2024?

-No si gano yo, porque eso va cambiar.

¿Por qué usted gane las primarias va a cambiar? Explíqueme.

-¡Absolutamente! Porque las primarias van a ser el hito de organización cívica y fuerza ciudadana para obligar a cambiar esas condiciones.

¿Con cuál mecanismo? Perdóneme, no entiendo.

-Los mecanismos de la fuerza ciudadana que conocemos. Y las cosas no van a ser igual. Por eso es que régimen tiene terror a enfrentarse con nosotros.

Fuente: La Nación

