MCM dice que no se «coordinará» con el G4, sino que se medirá con ellos para «desplazarlos»

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado aclaró este viernes que participar en unas posibles primarias de la Plataforma Unitaria no significa que ella «se coordinará» con el G4, sino todo lo contrario, que se medirá con ellos para «desplazarlos», por haber engañado al país.

«El 24 de noviembre hicimos un planteamiento porque estamos claros de que para salir del régimen hay que salir de la falsa oposición, yo he dicho vamos a que la gente elija una nueva dirección, pero ellos no quisieron, allí tienen 20 años diciendo que representan a la oposición. Ahora hablan de unas supuestas primarias. Yo no sé, creo que quieren una vez más acordarse y por aclamación decir que es uno o es el otro. Al final creo que ese candidato lo elige el régimen y no la cúpula», declaró a VPI TV.

Por esto, MCM pide que la medición la haga la sociedad venezolana y enfatizó «algunos dicen: te vas a coordinar con el G4. No, si yo participo en una medición es en una de la sociedad civil, donde la gente elija y eso no es para coordinar con el G4, sino para desplazarlos. Para que la gente les diga ustedes no son, el camino es por aquí».

En este mismo orden de ideas, Machado descartó que el diálogo entre el chavismo y la Plataforma Unitaria sirvan para generar condiciones políticas y electorales óptimas para ir a presidenciales.

«A esa dirección política opositora por un motivo u otro la han ido coaptando, ya sea por miedo, por chantaje, por dinero. Y eso es algo que no solo pasa aquí, pasa en muchos sistemas totalitarios, frente al régimen muchas terminan siéndole instrumentales. Por eso, desde mi criterio no tengo ninguna esperanza de que de esos diálogos vaya a salir algo distinto».

Refirió a la carta que envió el cardenal Pietro Parolin a Maduro el 1 de diciembre de 2016, cuando Maduro «embaucó» al Vaticano, «allí están los puntos claves: no se puede sentar con esa gente si primero no han ocurrido un conjunto de cosas y ninguno de esos elementos está planteado. Por eso yo digo que para salir de este régimen, primero hay que salir del G4 y una falsa oposición que ha fracasado y ha dado largas al régimen para mantener su status quo».

