McLaughlin aniquiló su propio récord de los 400 mts vallas

CARACAS.- Sydney McLaughlin pulverizó su propio récord mundial de 400 metros vallas con un tiempo de 50.68 en la misma jornada de los Mundiales de Atletismo de Eugene (EE.UU.) en la que la peruana Kimberly García León ganó el oro en los 35 km marcha.

«I have always dreamed of making history in a sport I am so passionate about.»

Kimberly García León 🇵🇪 wins the first ever 35km race walk to be held at the #WorldAthleticsChamps , one week after her 20km title 👇

— World Athletics (@WorldAthletics) July 22, 2022 Hace justo una semana, la atleta peruana ya logró la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de Eugene. García León, la primera campeona del mundo de 35 km marcha, una prueba que se ha estrenado en la localidad estadounidense, declaró tras conseguir su segundo oro que siempre había soñado con «hacer historia».

«Siempre soñé con hacer historia en un deporte que amo tanto y que he venido practicando desde que tenía cinco años», afirmó la doble campeona mundial.

La peruana consiguió la victoria con un tiempo de 2h39:16, la tercera mejor marca de la historia. Subieron con ella al podio las mismas que en los 20 km: la polaca Katarzyna Zdzieblo (2h40:03) y la china Shijie Qieyang (2h40:36).

Por su parte la estadounidense McLaughlin se convirtió este viernes en la primera mujer que baja de los 51 segundos en los 400 mts vallas.

World record (50.68) ✔️

World 400m hurdles champion 🥇 #WorldAthleticsChamps #WeGrowAthletics pic.twitter.com/bBqTJL58EJ

— World Athletics (@WorldAthletics) July 23, 2022 McLaughlin dominó la carrera con una superioridad insultante. La segunda, la neerlandesa Femke Bol, plusmarquista europea, completó la distancia en 52.27, una diferencia de 1.59 segundos. La tercera fue la anterior campeona del mundo, la estadounidense Dalilah Muhammad con 53.13.

Pero McLaughlin y García León no fueron las únicas en hacer historia este viernes en el Hayward Field de Eugene.

La australiana Kelsey-Lee Barber se convirtió en la primera mujer que consigue revalidar la medalla de oro de jabalina en los mundiales.

Barber, que ganó el oro en los Mundiales de Doha en 2019, subió a lo más alto del podio con un lanzamiento de 66,91 metros, la mejor marca del mundo este año.

En segundo lugar quedó la veterana estadounidense Kara Winger con un lanzamiento de 64,05 metros. Y el bronce fue para Haruka Kitaguchi, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer japonesa que, en una competición mundial, gana una medalla en jabalina.

Por su parte, el estadounidense Michael Norman hizo finalmente realidad su potencial al ganar la medalla de oro de los 400 metros en una reñida carrera en la que el granadense Kirani James consiguió la plata. El bronce se lo adjudicó el británico Matthew Hudson-Smith, con 44.66.

En el 400 femenino, la bahamesa Shaunae Miller-Uibo consiguió su primer título mundial con un tiempo de 49.11 (el mejor del mundo este año) en el gran duelo con la dominicana Marileidy Paulino, subcampeona olímpica, que pagó su salida excesivamente conservadora aunque su gran recta la elevó hasta el segundo puesto con 49.60.

La barbadense Sada Williams se llevó la medalla de bronce con un crono de 49.75 y la segunda dominicana, Fiordaliza Cofil, llegó sexta con 50.57.

EFE

