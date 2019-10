McLaren sacrifica velocidad punta con las evoluciones – AS.com

Entornointeligente.com /

McLaren ha perdido velocidad punta desde que introdujo las últimas evoluciones aerodinámicas, pero no se alarman en Woking: entra dentro de lo previsto. Al principio de la temporada corrían con menos carga que sus rivales, o al menos eso decían sus simulaciones, y conforme ha avanzado el año, como las cifras de máximas eran positivas, se han permitido añadir apoyo para mejorar el paso por curva sacrificando en las rectas. En Australia estaban a la altura de los más rápidos y en México, más bien a la cola: 349 kilómetros por hora de Sainz en clasificación por los 359 de Checo, la referencia con su unidad de potencia Mercedes.

Según comentan las fuentes del ‘paddock’, siempre es bueno tener un coche veloz al que poder restar punta añadiendo carga. Más preocupante es lo contrario, empezar la temporada sin buenas máximas y no tener de dónde agarrarse. Al respecto, Carlos Sainz lo comentó con AS relacionándolo con el motor Renault: “El motor estuvo, no hubo problemas de fiabilidad y eso en México es muy importante. En el apartado de prestaciones, no ha habido nada especial en las rectas, pero creo que van unas carreras en las que no hemos sido tan fuertes en las rectas como fuimos al principio de la temporada, así que debe estar relacionado con otros desarrollos que hemos hecho en el coche”. Este fin de semana, en Austin, también necesitarán de unidad de potencia y velocidades máximas con una de las rectas más largas del calendario.

El equipo de Woking no tiene previsto incorporar más evoluciones grandes al monoplaza en las tres carreras que quedan, aunque no es descartable que a Abu Dhabi acudan con piezas pensadas para 2020 teniendo en cuenta que hay un test después del gran premio. El último gran paquete se estrenó en Singapur y supuso la consolidación del MCL34 como el cuarto coche de la parrilla, incluso más cerca de Red Bull en pistas como Suzuka. Su mala adaptación al neumático duro lastró la participación el pasado domingo y dejó sin puntos tanto a Carlos como a Norris, pero en constructores tienen 48 puntos de ventaja sobre Renault.

