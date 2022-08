McKlopedia: «Una persona talentosa es peligrosa porque es difícil de controlar»

Entornointeligente.com /

Traigo mi dolor,

jamás se imaginaron que al que daño le causaron

un día podría convertirse en el mejor

(De la canción Traigo mi dolor )

Ramsés Meneses, conocido por su alter ego McKlopedia, es uno de los pilares del freestyle y el rap en Venezuela y Latinoamérica junto a Canserbero, Akapellah y Apache. Sus canciones buscan llegar al alma de su público, interpelarlos, hacerlos pensar. Un artista que no quiere esclavizarse por el número de seguidores que imponen las redes sociales y plataformas musicales; su objetivo ha sido transcender con sus composiciones, algunas emblemáticas que han retratado la situación del país como Himno y Da lo mejor de ti .

McKlopedia se ha adaptado a las nuevas dinámicas de la industria, y si bien tiene en proyecto un nuevo álbum, aún sin fecha de lanzamiento, desde el año pasado no ha dejado de lanzar sencillos y colaboraciones con Samantha Barrón, Toser One y Neto Peña. También, al igual que muchos artistas, después de la pandemia ha retomado las presentaciones en vivo, ya ha dado algunos conciertos en México y espera hacerlo en varios países de Latinoamérica.

Desde su casa en México, país donde reside desde hace ochos años, McKlopedia conversó con El Universal . A pesar de ser reservado con la prensa, se atrevió a confesar tópicos álgidos de su vida persona, aunque reconoció que su proceso migratorio ha sido positivo, salvo cuando perdió su casa en el terremoto en 2017 y la nostalgia que invade a todo aquel que abandona su país: «Yo me siento muy contento en México. Tengo un poco de nostalgia porque mi mamá todavía está en Venezuela. Ha sido una experiencia muy grata, los mexicanos son personas muy humildes y calurosas con los extranjeros».

-En 2019 presentó el tema Emigrante , ¿qué representó para usted su composición?

-Yo la escribí porque sentía que los emigrantes venezolanos se merecían una canción que hiciera referencia a esa nostalgia, a esa tristeza que siente la gente cuando se separa de sus seres queridos por busca un mejor porvenir.

-Por otra parte, Da lo mejor de ti (2017), con Akapellah, se convirtió en el tema que de alguna manera representó no solo la coyuntura política, sino también a una generación.

-Es una canción, como muchas otras que he escrito, que denuncia la problemática del país. Es profunda, también un mantra, entendiendo que la única manera de cambiar las cosas es dar lo mejor de nosotros. Lamentablemente, a veces, las canciones que tocan la realidad no son valoradas, las personas solo quieren ser felices, con lo que creen que es la felicidad, vivir con atención en el presente. Yo hago canciones con la intención y el deseo de que sean trascendentales, y en este caso dirigido a los que tienen el control y el poder en Venezuela; es una manera de decirles que existimos, que no estamos pintados en la pared.

-Ahora que mencionó su intención de presentar al público composiciones trascendentales, en uno de sus nuevos temas, Vida eterna , afirma que solo es posible después de la muerte.

-Cuando eres una persona con mucho talento nadie quiere abrirte las puertas. Una persona talentosa, en la industria musical, es peligrosa porque es difícil de manejar, de controlar. Por eso hoy la música es solo entretenimiento. En el caso de Vida eterna, la escribí a raíz de una conversación con un amigo, me dijo que solo muerto mi trabajo sería valorado. Es muy fuerte y triste que toda tu vida luches por algo y saber que al final te darán reconocimiento cuando ya no estés aquí.

-¿Y hoy, en presente, cómo quiere ser reconocido? ¿Cuál es su legado?

-Como un artista multidisciplinario que no tiene miedo a tomar riesgos, con mucha posmodernidad en su trabajo. El arte para mí formula preguntas. Mis canciones son para escuchar, por eso hago rap consciente. Las canciones de hoy son para coger o para levantar el ego, enfocadas en los deseos más primitivos del hombre.

-¿Para usted qué ha representado la música, en este caso el rap?

-La música fue para mí una salvación. En mi infancia no tenía a nadie que realmente me amara. Fui un niño pisoteado, humillado de muchas maneras. Cuando descubrí que era bueno en esto, me aferré a la música con todas mis fuerzas. En la música encontré amigos que creyeron en mí, sentí que formaba parte de algo. La música fue una señal, una forma de hacer catarsis por el dolor que me causaron.

-Uno puede entender esa rabia. Años después, ¿ha perdonado a esas personas que lo lastimaron?

-No soy una persona de perdonar porque las personas no cambian, no aprenden. Hoy esas personas se acercan a lo que represento, no porque busquen mi perdón.

-Pero es necesario, ¿no cree?

-Perdonar es dar una oportunidad a una persona de volver a equivocarse. Lamentablemente esta manera de pensar es producto de un niño que fue maltratado. A veces no nos ponemos en el lugar del otro, por eso es muy fácil pedirle a una persona herida que olvide y perdone.

-Cuando habla de abusos, ¿a qué se refiere?

-Me refiero a todos los abusos que te puedes imaginar: sexuales, emocionales, físicos. En mi tema Traigo mi dolor explico todo.

-Con toda esa experiencia de vida, ¿cómo ha ejercido la paternidad?

-Aprendí a entender los errores que cometieron mis padres para no cometerlos. Soy consciente de ello, trato de ser un padre atento.

-Por otra parte, ha hablado en sus composiciones sobre su salud mental.

-Todo el tiempo estoy deprimido. Le he comentado a mi familia mi deseo de buscar un psicólogo. Entiendo el origen de mi depresión y desde ahí empiezo a controlarlo. Aunque no lo parezca, soy una persona con un ego muy grande, me cuesta mucho controlarlo. Si bien llevo veinte años en el medio y hago lo me gusta, me ha costado entender que no es un negocio, entonces ¿de qué voy a vivir?, tengo responsabilidades. Mi trabajo estos dos años ha sido cambiar mi visión, hoy la música son números o llenar conciertos, de lo contario no existes.

-También, en el caso particular de Venezuela, usted pertenece a una generación deprimida, que perdió el rumbo.

-Sencillamente nuestra generación perdió el rumbo porque quisimos pelear una guerra que nunca íbamos a ganar.

-Sin su trágico final, hoy Canserbero…

-Estaría súper pegado.

-Y finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira McKlopedia?

-Trato de mirar el mundo de una manera positiva. Vivimos en una barbarie moderna, maligna, caótica y salvaje que no tiene ningún respeto por la vida; sin embargo existe la belleza y el amor, solo tienes que buscarlos en los lugares correctos.

@DulceMRamosR

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com