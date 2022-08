McGregor a Hollywood en un remake de ‘Road House’

Entornointeligente.com /

La estrella de UFC Conor McGregor hará su primera incursión en el cine con un papel en una nueva versión de «Road House», confirmó la portavoz de McGregor, Karen J. Kessler, a ESPN.

Jake Gyllenhaal protagonizará la película, que es una nueva versión del clásico éxito de culto de la década de 1980 protagonizado por Patrick Swayze. Amazon Prime Video es el estudio de cine. Deadline fue el primero en reportar la noticia sobre la participación de McGregor.

Lo mejor de McGregor en ESPN+ Vea las mejores peleas de la superestrella más grande de MMA, desde sus nocauts eléctricos a sus batallas con Nate Díaz , Dustin Poirier y Khabib Nurmagomedov , entre otros.

VER: UFC 178: McGregor-Poirier 1 VER: UFC 194: Aldo vs. McGregor VER: UFC 196: McGregor vs. Díaz 1 VER: UFC 202: Díaz vs. McGregor 2 VER: UFC 229: Khabib vs. McGregor

Suscríbete ahora a ESPN+ (Solo EE.UU.)

«Conor McGregor está muy emocionado de expandir su carrera histórica a Hollywood y unirse a Jake Gyllenhaal en esta reinvención de ‘Road House’, un clásico querido», dijo Kessler en un comunicado. «Si bien la pelea sigue siendo su principal objetivo, este es el comienzo de otra aventura exitosa en el imperio McGregor. Está ansioso por comenzar a filmar».

McGregor, de 34 años, todavía se está recuperando de una pierna fracturada que sufrió en una pelea de julio de 2021 contra Dustin Poirier . No ha peleado desde entonces. Pero el ex doble campeón de UFC todavía ha estado ocupado fuera del octágono. McGregor y su equipo vendieron la mayor parte de su marca de whisky Proper Twelve a José Cuervo en abril de 2021 en un acuerdo valorado en más de $600 millones. El año pasado, McGregor fue clasificado por Forbes como el atleta mejor pagado del mundo.

Según Deadline, Gyllenhaal interpretará al personaje principal de «Road House», un ex peleador de UFC que se convierte en bouncer en un bar de los Cayos de Florida. Se desconoce el papel de McGregor, pero Deadline informó que interpretaría a un personaje original y no a él mismo. La película entrará en producción este mes en República Dominicana y se transmitirá en Prime Video en una fecha por determinar, según Deadline.

McGregor es el peleador más popular en la historia de la UFC y encabeza algunos de los eventos de pago por evento más lucrativos en la historia de la UFC. Fue el primer peleador en tener títulos en dos divisiones diferentes de UFC al mismo tiempo y pasó al boxeo contra Floyd Mayweather en 2017 en el segundo pago por evento más grande de todos los tiempos. McGregor ha tenido una mala racha últimamente, con solo una victoria desde 2016.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com