MC Hariel no Rock in Rio: cantor diz que o funk ensina favela a vencer e quer fazer faculdade de Letras Cantor vai estrear no Rock in Rio e estrela campanha do uniforme da seleção. Ele comemora sucesso, mas questiona visão ultrapassada no mercado musical e preconceito contra cultura da favela. Por Rodrigo Ortega, g1

03/09/2022 04h01 Atualizado 03/09/2022

1 de 5 MC Hariel em entrevista ao g1 — Foto: GR6 MC Hariel em entrevista ao g1 — Foto: GR6

Ser um dos cantores mais ouvidos do Brasil, estrelar campanha do novo uniforme da seleção brasileira e estrear no palco do Rock in Rio neste sábado (3). Dá para reclamar?

MC Hariel comemora as conquistas, mas não para de questionar a «visão ultrapassada do alto escalão da música», a «rapaziada fanática por tudo que é americano» e «o trabalho feito lá no alto para a favela continuar perdendo».

«Eu fumo um cigarrinho e paro para brisar.» É assim que ele cria os versos que o colocaram em um lugar especial no funk. Foi apelidado «Haridade» pelo estilo questionador e sagaz.

De MC prodígio, estourado aos 16 anos, já é referência e fala como veterano. Na sua quebrada, a Vila Aurora, Zona Norte de São Paulo, abriu um salão de cabeleireiro e um selo musical, o Xaolin Records.

Ele acaba de terminar a turnê do DVD «Mundão Girou», que comemora dez anos de carreira. O ritmo de shows nos próximos meses deve diminuir, pois ele acabou de ter seu primeiro filho, Jorge, e quer curtir a família.

Filho de um músico rebelde do grupo Raíces de América, parte da geração rebelde dos anos 1970, Hariel gosta de «brisar». O fluxo de ideia dos versos é parecido na entrevista ao g1.

No Rock in Rio, ele foi convidado pelo produtor Papatinho para um show ao lado do rapper L7nnon e da funkeira MC Carol. Ele sabe que funk da quebrada no festival é raridade. Ou, como diriam os fãs, «Haridade». Leia a conversa:

g1 – Você tem mais audiência do que vários artistas que já têm shows só deles no Rock in Rio. Mas você está indo pela primeira vez, só para uma participação. O que já é raro para um artista de funk. Você acha que o funk poderia ser mais valorizado por esses festivais?

Hariel – Eu acredito que a gente vai ter que fazer o nosso. Nossa ideia nunca foi competir, ainda mais com esses caras que não têm nada a ver com o nosso corre. Fica até chato eu ficar falando aqui que a gente não tem espaço, porque começa a soar como se a gente quisesse «meter o louco».

A gente não tem espaço, mas também vai conquistar, de um jeito ou de outro. Mas talvez a gente nem queira. A gente quer o que é nosso mesmo. Queremos que nosso movimento consiga fazer o Mundão Girou [DVD ao vivo de Hariel], que o MC Ryan consiga fazer o DVD dele também.

Mas eu tenho certeza de que essa rapaziada é meio passada. A rapaziada do alto escalão… Tudo tem uma hierarquia, né? Essa rapaziada que está no controle do alto escalão da música, dos produtores de música, tem uma visão meio ultrapassada do bagulho.

Nem vale a pena ficar «cascando» com esses caras. A gente veio para mostrar nossa história, o nosso tempo. A gente é novo, essa é nossa hora. Eles acham que sabem, e a gente faz do nosso jeito.

Acho que a galera perdeu muito a vontade de errar. E a gente não tem isso. A gente está acostumado sempre a ser tachado de errado. Então a gente vai e aprende com o erro.

Eles já ficaram quadrados. Por isso que não saem muito do que eles sempre fazem. Nunca uma novidade, nunca uma palavra diferente. É sempre a mesma ideologia. Quando surge uma pauta, eles se aproveitam. Abordam aquele tema, que nunca é um tema que eles levantam.

Mas tá tranquilo. A gente não tem nem que ficar esquentando a cabeça com eles. Tem que fazer o nosso papel, que daqui a pouco é nossa hora também. E quando for a gente que estiver lá um dia, fazer totalmente diferente do que a galera que está lá faz.

2 de 5 MC Hariel em entrevista ao g1 — Foto: GR6 MC Hariel em entrevista ao g1 — Foto: GR6

g1 – E como você, que tem 10 anos de carreira, faz para não ficar acomodado?

Hariel – Acho que tudo é um ciclo. E não existe ciclo que só sobe. Ele faz uma curva, volta, e depois sobe de novo. Não existe um ciclo reto. Eu estava falando com minha equipe e eles disseram: 'Você conseguiu fazer bagulhos que vários caras não conseguiram em 10 anos. O que vai acontecer agora?»

E eu falei: «Mano, é página 2, já era. Vamos voltar lá para o primeiro ano. O que a gente fazia? Vamos trabalhar, igual a gente trabalhava lá.» Só que agora a gente tem outra estrutura, está em outra realidade, outro patamar.

Vamos enfrentar como se fosse o primeiro ano da minha carreira de novo. Talvez outros caras pudessem falar: «agora eu posso trabalhar menos, escolher mais.» Mas eu me desviei dessa ideia. Eu quero voltar para o começo. Claro, com o que eu tenho.

g1 – E como se manter conectado com a quebrada, onde você cresceu, da rua de onde vem a inovação do funk?

Hariel – Eu tenho que falar para você que faz tempo que eu não vou a baile de favela. Acho que é um processo natural do favelado. Chega uma idade que ele não anima muito de ir a baile. Já tem filho, família, outras prioridades.

Mas eu gosto de ficar na minha quebrada. Quando estou de folga, fico no salão que eu abri lá, dando uma força para os meus trutas. Tem uma visão de cria lá que faz uma barba, um cabelo. Troco uma ideia, jogo uma sinuca, tomo uma dose, fico lá de canto com meus amigos.

Na frente eu tenho um selo, a Shaolin Records, com uns moleques, e eu dou uma fortalecida e uma direção. Eles têm talento para caramba e às vezes não têm oportunidade.

Quando eu sonhava em viver disso… Eu sonhava tanto a ponto de conhecer certas pessoas e me decepcionar.

É difícil decepcionar essa molecada. Um estava no farol, o outro sai lá do outro lado da cidade, cata trem, metrô, tudo para cantar um funk. Você se vê ali e lembra de quando começou.

3 de 5 MC Hariel — Foto: Wirso / Divulgação MC Hariel — Foto: Wirso / Divulgação

g1 – Na sua música mais recente, «O fim é triste», você canta: «É que esses cara imita os gringo, eu sou brasileiro / Funkeiro nato, o coração e alma de maloqueiro». Por quê?

Hariel – Eu quis fazer uma referência a uma rapaziada da política e da música que é fanática por americano, por uma história que não é a nossa.

A história brasileira tem diversos pontos de influência de outros países. Mas também tem vários pontos a serem valorizados na história, na música, no estilo.

Esses caras idolatram mais os caras de fora do que os daqui. Acontece muito isso. Tem gente muito boa aqui que fica louca porque a rapaziada daqui mesmo não consegue dar um valor ou um incentivo. Quer criticar, zoar, caçoar das coisas brasileiras.

A letra é nesse sentido de valorizar a arte, a cultura, tudo que vem do Brasil. É daqui que a gente vem e devemos ter orgulho.

g1 – E é comum o gringo vir aqui e achar o funk muito original.

Hariel – É. O funk vai pro Grammy e o brasileiro critica. Acha que não devia estar lá. Rapaziada estranha.

g1 – E você está estrelando uma campanha do novo uniforme da seleção de futebol. Como foi isso?

Hariel – Foi foda, fiquei feliz. Eu estava com uma marca grande (Lacoste) e quando passou, chegou essa do uniforme (da Nike). Esse está sendo o melhor ano da vida em questão pessoal e profissional. Meu filho, minha família e as coisas que eu estou conseguindo.

Que eu consiga passar e abrir as portas para os outros. Que o funk comece a ter valor. É o que estamos falando, que o Brasil veja que o brasileiro não tá de palhaçada no bagulho.

Que a gente não quer só praia, samba e carnaval. A gente tem dedicação e um monte de coisa a mais do que quase todo povo do mundo. Que é garra, nunca desistir. O povo brasileiro é de carisma, de caráter, de capacidade.

É mostrar que o funk e o brasileiro também podem estar em uma campanha mundial, representar uma marca.

4 de 5 Djonga e MC Hariel em campanha do novo uniforme da seleção — Foto: Divulgação Djonga e MC Hariel em campanha do novo uniforme da seleção — Foto: Divulgação

g1 – O Djonga está com você nessa campanha, e mesmo antes ele já puxava isso, de dizer que a camisa era de todo mundo, não só de um grupo.

Hariel – É isso, foda demais. Acho que é isso que a marca está tentando passar com a gente. Que (a camisa) não tem dono. Não adianta ninguém querer restringir.

Não adianta querer reprimir a gente, porque quanto mais reprime, mais a gente aparece. Djonga lá é vitória, Hariel lá é vitória. Assim como os jogadores e os atletas.

g1 – Suas ideias fluem fácil. Como você escreve suas músicas?

Hariel – Sei lá, fumo um cigarrinho e paro para brisar na música. Eu nasci para viver isso. Já entreguei pizza, fiz um monte de coisa na minha vida. As coisas não me davam o dinheiro que me dão hoje, mas eu conseguia viver, nunca morri de fome.

Eu não preciso ficar desesperado por dinheiro. Então quando eu sento para fazer música, é o que mais me diverte.

Eu até penso em terminar minha escola para fazer uma faculdade de Letras. Porque eu gosto pra caramba de composição, fico estudando as rimas.

5 de 5 MC Hariel em entrevista ao g1 — Foto: GR6 MC Hariel em entrevista ao g1 — Foto: GR6

g1 – Uma das músicas mais legais do seu DVD é «Pirâmide social». Você sabe que subiu, mas continua sendo uma pirâmide, com um monte de gente na base. Como mudar isso de verdade? Porque é comum a gente ouvir «a favela venceu» e não ter vencido mesmo.

Hariel – Acho que a favela é acostumada com o coletivo. Quando morre alguém, a favela toda sente muito. A mesma coisa se um favelado conseguiu vencer. ‘A favela venceu’ surge disso, do coletivo. Não quer dizer realmente que mudou a história e o parâmetro da favela.

De tão poucas vitórias, quando surge alguém que vence, todo mundo se vê naquilo. Não quer dizer que mudou todos os problemas, que acabou tudo. Quer dizer que um favelado está ganhando. E eu penso que para a favela vencer são anos de trabalho sério, conscientização séria, de trabalho complexo.

Porque o trabalho que é feito no alto é totalmente o contrário: é para a favela continuar perdendo mesmo. Desestruturar, deseducar, ensinar a gente a ser empregado. Não que tenha problema em ser empregado. Mas eles não nos ensinam a como pensar. Ensinam o que a gente tem que pensar.

De qualquer jeito a gente é programado para sair perdendo, sair por baixo da situação. Então, para a favela vencer, são vários anos de trabalho. Mas cada fragmento de vitória acende um pouco da esperança.

É o que a gente fala: se um menor conseguir entender o que a gente está falando, já é uma vitória gigante. Porque a gente perde todo dia, toda hora.

Então se um menor consegue assimilar, catar um livro através de uma letra de funk, largar as drogas ou aquilo que faz mal para ele no momento, consegue melhorar, aí a favela venceu de alguma forma. Ali deu um fragmento de vitória e de esperança. No coletivo é uma vitória.

g1 – E você acha que tem melhorado entre a galera mais nova?

Hariel – A favela tem mais voz. A gente vê o favelado tendo mais espaço, vê a diversidade acontecendo forte. Mas no mundo real, quando vai para a rua mesmo, está tudo igual.

As pessoas passam fome, não têm moradia, não têm uma escola e um hospital «da hora». Não têm o direito de lazer, quem está no baile funk toma tiro, toma bomba.

Não sei se é o início de uma nova fase, de uma era de melhoria. Não sei o que está acontecendo, mas no mundo real ainda tá tudo o mesmo.

Eu comprei um iPhone, um carro e uma casa. Mas meus amigos estão com o mesmo telefone que tinham antes. Eu tenho o Playstation 5, mas meus amigos não têm. O mundo evolui, mas na favela continua igual, e não é de hoje.

