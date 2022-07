Entornointeligente.com /

MC Cabelinho desmaia após pular sobre público em show no Rio; 'deu ruim de verdade' Cantor pediu desculpas pelo ocorrido, contou que passou mal e teve que ser retirado pelos seguranças. Vídeo mostra momento do salto e músico sendo 'engolido' pela multidão. Por g1 Rio

26/07/2022 10h01 Atualizado 26/07/2022

MC Cabelinho conta que passou mal em show após pular sobre o público

O cantor MC Cabelinho contou que passou mal após pular sobre o público durante um show no domingo (24), na Zona Sul do Rio. Em relato publicado nos stories do Instagram, ele tranquilizou os fãs e disse que estava bem após desmaiar.

«Eu estava fazendo meu show, na The Choice. Eu inventei de pular no público, mano, tá ligado? Como geral faz, como eu já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade. Eu comuniquei meus seguranças de pular. Eu falei: ‘Ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público, mano’. Quando eu pulei, esquece», contou MC Cabelinho.

Ele contou que se viu no meio de uma multidão e que tinha crianças pedindo ajuda. O cantor descreveu a situação como uma «cena de terror».

«Veio a multidão de crianças em cima de mim. Quando eu menos esperei, já tinha crianças debaixo de mim. Multidão ali, e eu não estava conseguindo subir de jeito nenhum. E tinha criança debaixo de mim pedindo socorro e eu tentando ajudar, mas eu estava precisando de ajuda também. E quem não sabia, também estava pulando em cima de nós, cantando junto. E, mano, vi cena de terror ali. Com todo o respeito, fiquei com falta de ar, tá ligado? Desmaiei, cheguei no camarim já zonzo, com a equipe de bombeiro lá me ajudando», disse o músico.

Nas publicações que anunciavam a festa na internet, o evento é descrito como uma festa para adolescentes que estava com os ingressos esgotados e contava com outras atrações voltadas ao público jovem.

MC Cabelinho postou um vídeo que mostra o momento que pula e a ação dos seguranças. Ele disse ainda que eles agiram imediatamente para socorrê-lo e que levaram em consideração que o público do evento era bem novo.

«Eu peço desculpa aí, mano, algum bagulho, tá ligado? É porque na hora do show é f***, fica empolgadão com todo mundo cantando. O público estava lindo, geral cantando tudo», disse o cantor.

O g1 entrou em contato com a assessoria de MC Cabelinho e com a casa de shows para mais informações, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

