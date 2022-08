Mbappé se ubica a sí mismo en top 3 del Balón de Oro

Entornointeligente.com /

«Yo diría Benzema, yo y Mané», respondió al ser preguntado por su ‘top-3’, un día después de la publicación de la nómina de 30 candidatos. El francés de 23 años ve a su compatriota del Real Madrid conquistando el preciado galardón por primera vez. «Necesariamente. Tiene 34 años, acaba de hacer la temporada de su vida, gana una nueva Liga de Campeones siendo a menudo decisivo… En el lugar de Karim, si no lo gano, ¡dejo para siempre de pensar en el Balón de Oro!, afirmó Mbappé a la revista organizadora del premio. El Balón de Oro , entregado el 17 de octubre en París, cambió de formato para esta edición: ya no corona al mejor jugador del año natural sino de la temporada deportiva, primando «las actuaciones individuales» y el «carácter decisivo e impresionante» de los candidatos. Mbappé, autor en 2021-22 de 39 goles y 26 pases de gol con su equipo entre todas las competiciones, sin embargo no conquistó la Liga de Campeones. Benzema ganó la Champions y la Liga, mientras que Sadio Mané ganó la Copa de África con Senegal, la Copa de la Liga inglesa, la Copa inglesa y alcanzó la final de la Champions. Por primera vez desde 2005, el siete veces ganador del Balón de Oro, Leo Messi , no figura entre los 30 nominados. Lea también: IPD entrega premios a medallistas de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Más en Andina ?Palmeiras vs. Paranaense y Flamengo vs. Vélez: las semifinales de la Copa Libertadores 2022 https://t.co/y2ObZY5SMz pic.twitter.com/Rovvaf2OFD

Publicado: 13/8/2022

