Mayweather Jr: ‘Verán al viejo Pretty Boy’ en exhibición

TOKIO – El invicto Floyd Mayweather Jr. dice que los fanáticos japoneses podrán «ver un atisbo del viejo Pretty Boy» cuando pelee contra Mikuru Asakura, entrenado por Manny Pacquiao, en una exhibición de tres asaltos el domingo.

Mayweather, de 45 años, dijo a los periodistas el sábado que está en buenas condiciones para el choque con Asakura, de 30 años, un especialista en artes marciales mixtas que está haciendo su debut en el boxeo en el Saitama Super Arena al norte de Tokio.

No hay restricciones de peso para el combate. «Se trata de divertirse», dijo Mayweather, quien tiene un récord perfecto de 50-0. Su antiguo rival filipino Pacquiao, campeón en ocho divisiones de peso, también apareció en la conferencia de prensa del sábado.

«Asakura tiene algo que demostrar mañana», dijo Pacquiao después de un intercambio amistoso de ida y vuelta con Mayweather.

Asakura, que por lo general pesa alrededor de 165 libras, tiene más tamaño que el último oponente que el estadounidense enfrentó en Japón hace tres años.

Mayweather derribó al kickboxer Tenshin Nasukawa, un peso gallo que pelea alrededor de las 120 libras, tres veces mientras obtenía una victoria en el primer asalto en otra pelea de exhibición.

«No me importa si mi cara recibe un puñetazo», dijo Asakura el viernes. «Creo que me subestima, así que por favor dile que no va a ser tan fácil como cree».

Mayweather dijo que no necesita dinero y está haciendo exhibiciones para viajar y conocer gente nueva.

Los asientos de primera fila cuestan hasta 1 millón de yenes ($7,000) y el evento tiene varias ofertas de pago por evento.

Según los reportes, Mayweather está recibiendo alrededor de $200 millones. «El boxeo es como respirar para mí», dijo.

