Mayín Correa: 'Vamos a investigar a las mafias del transporte y a los monos gordos'

El desorden y el juega vivo que mantienen los transportistas en el país en general y en la ciudad capital en particular será investigado por la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional . noticias relacionadas Gasto en subsidio al transporte público sobrepasa los $90 millones de dólares Discutirán propuestas para humanizar el transporte público en Panamá Transporte 'pirata' propone convertirse en alimentadores del Metro de Panamá y Metrobús La diputada del circuito 8-8 por el partido Cambio Democrático (CD) Mayín Correa indicó que ha recibio el apoyo de parte de sus colegas diputados y de la dirigencia del transporte, al anunciar que iniciara una investigación que ponga al descubierto a las mafias del transporte y a los monos gordos. "Podemos fiscalizar al transporte publico hay mas taxis en la ciudad de Panama que en la ciudad de New York , vamos a investigar a un servicio de grúas que nos explota, indicó la diputada durante el acto de instalación de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional , este miércoles en el Salon Azul del Palacio Legislativo . Explicó que la denuncia incluye investigar el negociado de cupos de taxis , que es una estatal. "Los cupos son una concesión que les da el Estado a los ciudadanos para una actividad de trabajo, no para que ningún bribón se enriquezca", denunció Mayín Correa . El problema del transporte en la ciudad capital y San Miguelito data de muchos años, sin que hasta la fecha haya habido una administración que termine con ese desorden y mal servicio. En el caso del transporte selectivo (taxis) l as denuncias constantes es que se otorgan cupos de manera indiscriminada, pero que con maejados por sectores allegados a los diversos gobiernos.

