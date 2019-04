Mayela Caldera necesita ayuda para operarse de emergencia

Entornointeligente.com / Actriz de la serie juvenil “Qué clase de amor! Notitarde.- Mayela Caldera, quien perteneció al elenco de la serie juvenil: Qué clase de amor , necesita ayuda monetaria para operarse de emergencia.

Foto: Venevisión La ex actriz publicó en la plataforma Instagram que tiene problemas con sus prótesis mamarias, por lo que creó una cuenta digital para recibir las donaciones.

Además comentó que los interesados en sumarse a esta campaña, deberán ingresar a la dirección de Internet: www.gofundme.com/ayudemos-a-mayela-caldera&rcid=r01-1555188665,1-942f3cba4e.

Desde que la ex integrante de Qué clase de amor realizó la publicación, lleva más de 800 dólares.

La operación en que será sometida Mayela Caldera cuesta 12 mil dólares. Varios medios de comunicación han reseñado esta noticia para apoyar a la joven actriz.

