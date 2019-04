Maxi López sorprende al meterse en la guerra familiar de Maradona

Entornointeligente.com / La particular felicitación que le dedicó Diego Armando Maradona (58) a su hija Dalma en Instagram por su 32º cumpleaños ha desatado un nuevo escándalo en torno a su complicada relación ya que no se limitó a expresarle su cariño, también aprovechó para lanzarle un dardo a su exmujer y madre de la cumpleañera y de Gianinna, Claudia Villafañe , con la que lleva años manteniendo una guerra judicial que ahora les está enfrentando en los juzgados de Estados Unidos. “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, escribió el mítico exfutbolista argentino y actual entrenador de los Dorados de Sinaloa. Más allá de la respuesta de la propia Dalma , de forma indirecta pero evidenciando que la relación con su padre sigue siendo muy distante, esta publicación de Maradona ha tenido una enorme repercusión y ya ha sobrepasado los 2.000 comentarios con opiniones divididas entre ambos bandos de esta disputa. Entre todos ellos ha llamado especialmente la atención el que ha escrito el futbolista Maxi López , quien ha querido expresar su apoyo a Maradona escribiéndole estas palabras: “Estoy seguro que ella en su corazón sabe todo lo que hiciste por ella y todo el amor que sentís Diego”, ha comentado el delantero del Vasco de Gama. AmpliarLINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com