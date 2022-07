Max Verstappen (Red Bull) gana el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Entornointeligente.com /

Verstappen, que arrancaba desde la 10ª posición, remontó de manera progresiva y logró imponerse a los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton (2º) y George Russell (3º), que arrancaba desde la pole position por primera vez en su carrera. «Esperaba poder acercarme al podio, pero teníamos una muy buena estrategia, fuimos verdaderamente reactivos. Incluso a pesar del trompo (perdió el control de su monoplaza sin consecuencias) hemos ganado la carrera» , reaccionó el vencedor después de la prueba. El monegasco Leclerc, fue víctima de un error estratégico ligado a sus neumáticos y después de su sexto puesto está a 80 puntos de Verstappen en la clasificación general. Poco después de la mitad de la carrera, el vigente campeón, que tenía neumáticos intermedios, aprovechó los neumáticos duros de Leclerc para adelantarlo y ponerse líder de la carrera. El monegasco tuvo que volver a pasar por boxes para poner neumáticos blandos, dejando pasar a más corredores. El otro Ferrari del español Carlos Sainz se quedó a las puertas del podio a pesar de arrancar desde la segunda posición. El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) fue 5º. Por detrás de Leclerc quedaron el británico Lando Norris (McLaren) en la séptima plaza, seguido por los Alpine de Fernando Alonso (8º) y Esteban Ocon (9º), este último vencedor el año pasado en el circuito húngaro. El alemán Sebastian Vettel, que anunció esta semana su retiro al término de la presente temporada, completó el ‘Top 10’. El punto por la vuelta más rápida de la carrera fue para el británico Lewis Hamilton. An emphatic overtake from Verstappen ?? Leclerc was powerless against the charging Red Bull #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/7Ly0OM9Y9x

— Formula 1 (@F1) July 31, 2022 After 13/22 rounds ?? #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Jqvyb3OBOb

— Formula 1 (@F1) July 31, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 31/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com