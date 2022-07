Max Verstappen ganó en Francia y Leclerc chocó

Entornointeligente.com /

Max Verstappen se llevó el domingo la victoria en el Gran Premio de Francia, luego que Charles Leclerc se estrelló cuando lideraba cómodamente la carrera, un error que dejó al piloto de Ferrari rezagado a 63 puntos del reinante campeón de la Fórmula Uno.

La séptima victoria de Verstappen al cabo de 12 carreras esta temporada le dejó con un total de 27 triunfos en la F1, todos con Red Bull.

El piloto neerlandés advirtió que su ventaja en el campeonato de pilotos es engañosa, dado que Ferrari y Red Bull han mantenido un nivel muy parejo durante la temporada.

«Es una diferencia muy amplia pero aún pueden pasar muchas cosas. Quizás sea un poco más amplia de lo que debería ser al valorar el rendimiento de ambos monoplazas», dijo Verstappen.

«Aún nos falta algo más de potencia. Creo que vamos a sufrir un poco en Budapest (Hungría) y Ferrari tendrá más velocidad», añadió.

Lewis Hamilton quedó segundo en su 300mo Gran Premio, obteniendo su cuarto podio consecutivo.

George Russell sorprendió a Sergio Pérez durante una neutralización de la carrera — con el coche de seguridad virtual cerca del final — para adelantar al Red Bull del piloto mexicano y darle a Mercedes su primer doble podio de la temporada.

«Un resultado increíble y muy bueno lo de George», dijo Hamilton, quien calculó haber perdido «probablemente unos tres kilos» de peso en una jornada en la que las temperaturas de pista alcanzaron los 51 grados Celsius en el circuito Paul Ricard en el suroeste de Francia.

«La verdad es que fue una carrera muy dura porque mi botella de bebida no funcionaba», dijo Hamilton.

«Pero qué gran resultado teniendo en cuenta que estuvimos tan lejos de estos chicos todo el fin de semana», apuntó.

Hamilton se tiró en el piso de la sala adjunta al podio para refrescarse mientras Russell observaba las repeticiones de la carrera.

La primera victoria de Hamilton con Mercedes fue en un Gran Premio de Hungría en 2013. Con ocho, el piloto británico ostenta el récord de triunfos en el Hungaroring, el doble de Michael Schumacher, escenario de la siguiente parada de la F1 el próximo fin de semana.

«Espero que llevemos algún tipo de mejora a esa pista… ahí me ha ido muy bien», dijo Hamilton.

El choque

Después de largar en la pole, Leclerc lideraba cómodamente en la vuelta 18. Su monoplaza se averió al salir de la 11ma curva y dio un giro de 360 grados, estrellándose contra el muro de neumáticos.

Aturdido, Leclerc se quedó sin palabras ante el desastre hasta que finalmente le informó a su equipo sobre otro problema con el acelerador. Al final, el piloto monagesco exclamó: «¡El acelerador no funcionó! ¡NOOOOOOO!»

Fue la tercera carrera de la temporada que Leclerc no logra terminar, y la séptima de Ferrari en 12 carreras, apenas un par de semanas que un fallo del acelerador casi le costó la victoria en el Gran Premio de Austria.

Leclerc, quien aventaja por apenas siete a puntos al tercero Pérez en la clasificación de pilotos, acabó asumiendo la culpa.

«Estoy perdiendo demasiados puntos… Teníamos el coche más rápido de la pista. Si perdemos el mundial por 35 puntos, sabré de dónde salieron», dijo Leclerc.

«Es inaceptable, necesito superar este tipo de situaciones», añadió.

Cuando los pilotos cambiaron neumáticos con el ingreso del coche de seguridad, los errores de Ferrari continuaron. Carlos Sainz Jr. recibió una penalización de cinco segundos por una lenta parada que por poco provocó una colisión con un Williams.

Sainz había rebasado a Russell y Pérez cuando su equipo le instruyó ingresar a pits para nuevos neumáticos a falta de 10 de vueltas.

«Perdimos mucho tiempo en la parada», dijo el español. «Quizá sin esa mal para y algo más de suerte, podríamos haber acabado en el podio».

Pérez quedó cuarto por delante de Sainz, quien se embolsó el punto de bonificación por la vuelta más rápida.

«Checo» Pérez se quejó de una confusión con el coche virtual de seguridad: «No podía acelerar, no entiendo que pasó. Creo que tuvieron un problema en la torre de control que nos costó el podio».

Fernando Alonso de Alpine llegó sexto, seguido por Lando Norris (McLaren). Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) y y Lance Stroll (Aston Martin) redondearon el Top 10.

