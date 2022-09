Max Verstappen dominó de principio a fin el GP de Holanda

Entornointeligente.com /

Max Verstappen, líder del campeonato, dominó la arrancada después de la salida del safety car para enfilarse a un triunfo el domingo en el Gran Premio de Holanda frente a 100.000 aficionados y llegar a cuatro victorias consecutivas por primera vez en su carrera en la máxima categoría.

La 10ma victoria del holandés igualó su total del año pasado y el piloto de Red Bull aumentó su ventaja en el campeonato a 109 puntos. Con siete carreras restantes, la posibilidad de un segundo campeonato consecutivo es cada vez mayor para el holandés, luego de que sus perseguidores — Charles Leclerc, de Ferrari, y el mexicano Seguir Pérez, de Red Bull — continúan rezagándose.

«Un resultado fabuloso, muchachos», le dijo Verstappen a su equipo, antes de dirigirse a sus aficionados para declarar que estaba «orgulloso de ser holandés».

Su segundo triunfo consecutivo en casa, y el número 30 de su carrera, fue incluso más especial tras el problema en la caja de cambios que sufrió en la primera sesión de prácticas del viernes.

«Tuve que trabajar todavía más, un fin de semana increíble», comentó. «Otra vez tuvimos un gran ritmo».

🥳 @redbullracing celebrations!

The flip-book edition 😀 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/jzDss8zrRv

— Formula 1 (@F1) September 4, 2022

El británico George Russell finalizó en la segunda posición por Mercedes, delante de Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó en la cuarta posición.

«Como equipo tuvimos un ritmo increíble hoy. El resultado de equipo no fue el que esperábamos pero nos da mucha confianza para el futuro», dijo Russell. «Poco a poco nos acercamos a lo más alto».

Verstappen parecía enfilarse a una cómoda victoria cuando apareció el safety car en la vuelta 56, de 72 pactadas, tras una falla en el motor de Valtteri Bottas, de Alfa Romeo. Cambió neumáticos y se encontraba detrás del puntero Hamilton a 12 vueltas del final.

Pero el británico tenía neumáticos de mezcla media que son más lentos, mientras que el holandés corría sobre una mezcla suave que es más veloz y no tuvo en problemas en dejar atrás a Hamilton, al igual que sucedió en el Gran Premio de Abu Dabi de la temporada pasada que definió el título para el volante de Red Bull.

Hamilton juzgó mal su reinicio y Verstappen lo rebasó fácilmente ante la enorme ovación de los aficionados holandeses. El local también se quedó con un punto adicional al firmar la vuelta más veloz.

George Russell calls the switch to soft tyres 🗣

Catch up on an afternoon of high drama at Zandvoort 🍿 #DutchGP #F1

— Formula 1 (@F1) September 4, 2022

«Tuve un buen reinicio, tuvimos un poco más de máxima velocidad y eso ayuda a atacar la curva 1», dijo Verstappen. «A partir de ahí tuvimos nuevamente un gran balance en el carro», añadió.

Molesto, Hamilton se desquitó con su equipo expresándose con groserías por la radio para decirles que no estaba contento por no haber cambiado de neumáticos con el safety car en pista.

Hamilton pareció pasarse en la frenada cuando fue rebasado por Russell y estuvieron a punto de chocar. Hamilton no pudo contener su frustración y volvió a proferir insultos por la radio.

La situación empeoró cuando Leclerc lo rebasó en la tercera posición para rescatar la jornada de Ferrari, que no pudo reducir los errores más básicos.

«Lamento que no haya funcionado», le dijo el director de Mercedes, Toto Wolff, a Hamilton. «Hicimos lo que habíamos discutido esta mañana en la oficina», añadió.

Hamilton se calmó y le agradeció posteriormente a sus mecánicos.

Mercedes close the gap to Ferrari 👀 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ZJ9qgSUlPv

— Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/EUWIEdcF1YP9JwwC753Gc7

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: FVB sanciona a Luis Duarte y Gigantes rechaza la acción Guayanesa Yorgelis Salazar ganó oro en Premier League de Karate

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com