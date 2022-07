Mauricio Mayorga y su voz pacifista y ambientalista en City College of New York

Entornointeligente.com /

La paz y contaminación ambiental aunado a todos los efectos que ocasiona en al planeta y el manejo que los humanos asumimos como responsables de esta hecatombe son elementos insistentes en la obra artística de un colombiano que lleva décadas tratando el tema. En ese sentido, nos place compartir que Mauricio Mayorga nuestro asesor, aliado estratégico y miembro honorario expondrá su obra de paz y medio ambiente disertando sobre ella en la Ciudad de Nueva York

Mauricio fue invitado por «Cámara de Comercio Internacional de Empresarios IECCUS» a exponer en celebración de nuestras fiestas patrias este 20 de julio en The City University of New York (la universidad urbana más grande de Estados Unidos de América) su instalación El sentido del mar, completando 26 individuales y 4 colectivas, en 7 países.

Para Arte sin fronteras por la paz es fundamental este tema que venimos trabajando con él en unión estratégica desde hace varios años y recientemente en alianza con Organización Mundial de Artistas Integrados.

También nos complace comunicarles que por iniciativa de la artista Ana Lucía Forero y Mauricio, en 2019 crearon una alianza con el Museo de Trajes en Bogotá y la Universidad de América, para una convocatoria internacional, invitando a diseñadores y artistas a elaborar prendas de vestir y accesorios con base en mínimo un 70 % de plástico reciclado.

De esta forma se generan oportunidades a estos creadores; de suma importancia el énfasis que hacen en invitar a industriales e inversionistas a qué evalúen las propuestas para crear o ampliar sus líneas de producción utilizando materiales reciclados. De tal manera se protege y aporta al medio ambiente y también se fortalece la paz con opciones de trabajo.

El Museo y la Universidad crearon una galería para el efecto, virtual actualmente por las limitaciones de la pandemia, que pueden visitar en el siguiente link:

Museo de trajes » Yo soy consciencia ambiental «

Les invitamos a que la visiten y divulguen está iniciativa entre quienes puedan estar interesados. Así mismo a pensar en otras alternativas para usar materiales reciclados.

