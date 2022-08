Mauricio Macri y los líderes del Pro dan «por finalizado el tema Carrió» y bajan la tensión

Entornointeligente.com /

» La unidad está consolidada y todos estuvieron de acuerdo en que es el valor más importante de Juntos por el Cambio», publicó el partido macrista en un comunicado consensuado.

El encuentro, desarrollado en un establecimiento llamado Happenning, contó con las presencias del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , la titular de Pro, Patricia Bullrich , sumado a otras personalidades de renombre: Jorge Macri, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Fernando De Andreis, Humberto Schiavoni y Federico Angelini.

En los últimos días, resonaron fuerte los cuestionamientos de Elisa ‘Lilita’ Carrió, que apuntaron directamente contra Bullrich, Ritondo, Rogelio Frigerio, Gerardo Morales, Gerardo Milman, Emilio Monzó y Facundo Manes.

El comunicado del Pro Luego del almuerzo, el Pro pidió «moderar y bajar la intensidad de las discusiones públicas que hubo esta semana, concentrando toda la energía en los principales problemas que aquejan a la gente».

Después, volvieron a poner el foco en sus proclamas opositoras: «El Gobierno nacional sigue sin tener un plan más allá del cambio de nombres».

Por su parte, Macri optó por no responder públicamente a las críticas de Carrió, aunque en su entorno afirman que el exmandatario no avala estos planteos públicos , que involucran la imagen de importantes dirigentes de la alianza.

«Lo que les recomiendo a todos los argentinos es que pongamos toda la energía en estar preparados y conscientes de la agenda de trabajo que vamos a tener a partir de 2023, cuando haya un cambio de Gobierno», expresó el dirigente durante una recorrida en Rosario este jueves.

Bullrich, Larreta, Morales y Vidal le habían contestado a Carrió La primera en responder a los planteos de ‘Lilita’ fue Bullrich: «Como presidenta del Pro no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió , al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió», publicó el miércoles en sus redes sociales.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1557204109362610176 Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 10, 2022 También sostuvo: «Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes , ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta'». Y finalizó: «Como presidenta del Pro digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo».

En medio de la tensión, Carrió agregó: «Todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio con gente decente en serio. Yo la quiero mucho a Patricia, los quiero mucho a todos, pero esto no se trata de una cuestión de cariño, se trata de una cuestión de purificación, de limpieza «.

Por su parte, Larreta expresó que «este no es el camino» , y sumó: «Tengo un profundo respeto por Lilita, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones».

Con ese tono, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señaló: «Podemos no estar de acuerdo con alguna estrategia política o parlamentaria pero nunca dirimir las diferencias sembrando duda s sobre la integridad de quienes somos parte de esta coalición política». Antes, Carrió dijo que «en el Gobierno de María Eugenia Vidal, la connivencia, la amistad y eventualmente los negocios entre Ritondo y Massa fueron absolutos».

Gerardo Morales, que representa a la Unión Cívica Radical (UCR) dentro de la alianza, sostuvo: » No vale todo, Elisa Carrió . Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo».

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1557337580894507008 No vale todo, @elisacarrio . Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo. [+] pic.twitter.com/rgrAGlQS7r

— Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022 La contestación de Morales hizo alusión a declaraciones televisivas de Carrió, quien dijo: «Lo que sabe bien (Morales), es que si tengo que denunciar, denuncio».

