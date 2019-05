Entornointeligente.com / TN Política Mauricio Macri “está dispuesto” a ampliar Cambiemos en busca de la reelección Lo admitió Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El lunes se llevará adelante la cumbre de la Unión Cívica Radical.

En medio de las discusiones para definir las fórmulas que competirán en las Elecciones 2019 , desde el Gobierno se dejó entrever la posibilidad de que Cambiemos busque unir fuerzas políticas para lograr la reelección.

“Si la segunda etapa de un Gobierno precisa de mayor apertura o de un vicepresidente que represente algo que pueda ampliar a Cambiemos, yo creo que Mauricio Macri está dispuesto a analizarlo “, afirmó Rogelio Frigerio .

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda planteó que la “táctica electoral” todavía “no está cerrada” y calificó de “inusual” que un jefe de Estado que aspira a renovar mandato compita en una interna, en alusión al pedido de algunos socios de Cambiemos que piden que se habiliten unas PASO.

Leé también Massa, tras las idas y vueltas en el peronismo alternativo: “No podemos seguir dando un espectáculo dantesco” “No hay ningún antecedente, ni en la Argentina, ni en otros países, que un Presidente que va a una reelección compita en una interna. El Presidente ha dicho y ya hace tiempo que él está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que es un proceso largo que necesita todavía de más tiempo y continuidad”, afirmó.

Sus declaraciones se produjeron en medio de un miércoles que estuvo marcado por las idas y vueltas del peronismo alternativo . Roberto Lavagna reiteró que no piensa ir a las PASO con Alternativa Federal, mientras los líderes de este espacio (Sergio Massa, Miguen Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti) participaron de una cumbre .

Leé también Roberto Lavagna confirmó que no irá a las PASO con Alternativa Federal En medio de la tensión con Roberto Lavagna, Schiaretti invitó al conductor de Showmatch , Marcelo Tinelli, y al precandidato a presidente, Daniel Scioli, a formar parte de Alternativa Federal. Desde el entorno del presentador, aseguran que la convocatoria representa “un gran honor” para él.

” No estamos cerrados a ninguna opción. Me parece que ampliar la base de sustentación política de un espacio como el nuestro, no está vinculado solamente a una PASO. Y, en definitiva, va a ser la mesa nacional de Cambiemos, con todos los integrantes del espacio, los que terminen de definir la mejor estrategia electoral”, remarcó el ministro.

Desde el Gobierno esperan que el próximo lunes se lleve adelante la convención nacional de la Unión Cívica Radical. Seguramente a partir de allí podrá empezar a definirse la fórmula presidencial. Así, Frigerio indicó que en esa cubre “seguramente alguno de estos temas también se toquen”.

