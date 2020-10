Mauricio de Sousa lamenta morte de Quino e lembra encontro de Mafalda e Mônica no Brasil

Entornointeligente.com /

O Centro Cultural Brasil-Argentina, localizado em Buenos Aires, guarda uma relíquia: um presente de Mauricio de Sousa ao cartunista Quino, que morreu nesta quarta-feira (30), aos 88 anos . Em uma cerimônia r ealizada em 2015 na instituição , o brasileiro entregou ao argentino um quadro que reunia as duas principais criações de ambos os desenhistas: a Mafalda, de Quino, e a Mônica, de Mauricio. A primeira nasceu em 1963; a segunda em 1964.

Mauricio fez o desenho em 2014, para o aniversario de 50 anos de Mafalfa em 2014. Ao saber que seu amigo de anos ia doá-lo ao centro cultural, Quino fez questão de comparecer e encontrá-lo.

Encontro entre Mauricio de Souza e Quino Foto: Embaixada do Brasil em Buenos Aires Em um comunicado à imprensa, o desenhista brasileiro lembrou desse encontro:

“Estive com ele em 2015, em Buenos Aires, no Centro Cultural Brasil-Argentina, onde o presenteei com uma Mônica ao lado da Mafalda na comemoração dos 50 anos das duas personagens. Uma pessoa dócil e um dos maiores desenhistas de humor de todos os tempos”.

Homenagens ao cartunista Quino, criador da Mafalda, ganham as redes sociais A cartunista brasileira Laerte fez uma tirinha especial, para reverenciar a personagem Mafalda Foto: Reprodução / Instagram O desenho minimalista assinado por Matagón mostra a personagem mais famosa de Quino chorando pela morte do seu criador Foto: Reprodução / Instagram O vereador do Rio Tarcísio Motta lamentou a morte do cartunista argentino em desenho que ele mesmo aparece vestido de Mafalda, como costuma sempre se fantasiar no carnaval Foto: Reprodução / Instagram O desenhista Sebas Taits retratou o conterrâneo como um anjo Foto: Reprodução / Instagram "Boa viagem, mestre", despede-se Mafalda na tirinha da colombiana Angie Mansur, criadora da tirinha Gretta Con Ganas Foto: Reprodução / Instagram Pular PUBLICIDADE "Bem, e como faz para colocar esse curativo na alma?", questiona Mafalda em tirinha do próprio Quino, usada para homenageá-lo Foto: Reprodução / Instagram "Eu já vou, e você fica? Sim, eu fico aqui" Foto: Reprodução / Instagram Foto: Reprodução / Instagram Para Mauricio, o amigo “vive agora mais forte dentro de nós”:

“Quino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com um humor certeiro como sempre fez”.

Na época do encontro, Quino lamentou a “pouca interação que existe hoje entre cartunistas” de Brasil e Argentino. Também disse que “o mundo está cada vez mais longe do bom senso”

— O mundo da época da Mafalda e o de hoje têm os mesmos problemas — disse Quino, que já não desenhava há sete anos na época do encontro, por causa de problemas na vista.

