Mañueco (PP) se desmarca de Ayuso y dice que Castilla y León sí cumplirá con las medidas de ahorro energético

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este sábado que la Comunidad cumplirá las normas en ahorro energético que sean de aplicación. De esta forma el barón castellanoleonés se desmarca del anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que ha adelantado su intención de no cumplir con dichas medidas e incluso recurrirlas al Tribunal Constitucional.

Si bien, la postura de Fernández Mañueco no ha estado exenta de críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez al que ha reprochado que gobierne «a golpe de decreto» y ha precisado que concienciar no es imponer.

«La cogobernanza para ser útil debe contar con todos. Exigimos diálogo, participación y consenso. No se puede gobernar a golpe de decreto. Concienciar no es imponer», ha expresado el presidente de la Junta. Y ha adelantado que el Ejecutivo autonómico así lo pedirá en la reunión convocada por el Gobierno tras la petición de la Junta de una urgente Conferencia Sectorial de Energía. «No se trata sólo de resolver dudas, sino también de negociar, participar y coordinar acciones, también con ayuntamientos y sectores afectados», ha considerado.

Fernández Mañueco ha manifestado que desde Castilla y León ya se avisó de que el cierre de las minas, de las térmicas y de la central nuclear de Garoña fue un error «gravísimo» y ha argumentado que España tiene hoy más dependencia energética del exterior. Pero «Castilla y León es generosa –ha dicho– y aporta una importante cantidad de energía a nuestro país. Somos exportadores de energía, ya que consumimos la mitad de lo que producimos. El Gobierno de España debería crear apoyos para las áreas productoras de energía», ha opinado.

«Ahora se nos pide un esfuerzo en ahorro energético y cumpliremos con las normas que sean de aplicación», ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha agregado que Castilla y León ya puso en marcha medidas de ahorro energético cuando aprobó el plan para hacer frente a la crisis causada por la invasión de Ucrania y lo seguirá haciendo. «Continuaremos con acciones de reducción del consumo energético tanto en actividades como en edificios públicos de titularidad autonómica», ha remarcado.

En Castilla y León «llevamos años trabajando en materia de eficiencia energética y fomentándola tanto a nivel institucional, como empresarial y particular», ha resumido en la misma red social.

Orden en el PP Ante estas discrepancias y otras puestas de manifiesto en los últimos días en materia de ahorro energético, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que «ponga orden en su partido» y que cumpla el decreto anunciado por el Gobierno al inicio de esta semana, para cumplir con el ahorro voluntario del 7% del consumo de gas al que España se ha comprometido con Bruselas.

«Las leyes están para cumplirse. Lo que pedimos al PP es que se aclare. No puede ser que hace 15 días pidieran un plan de ahorro energético y ahora que tenemos un plan sobre la mesa, todo son excusas para no cumplirlo», ha dicho Iceta en declaraciones a los periodistas este sábado en Barcelona.

No obstante, ha advertido que se hará un seguimiento del cumplimiento de estas medidas al asegurar que «habrá una supervisión como ya hay ahora pero con mucha más fuerza».

Y ha defendido que las medidas, que se empezarán a aplicar el 10 de agosto, son razonables: «No es lógico que haya escaparates iluminados por la noche cuando no hay clientes, no tiene sentido que en un sitio físico se pase frío en pleno verano. No vamos a pedir nada que no se pueda cumplir y que no responda al sentido común».

Sobre la reunión del próximo martes del Gobierno con las autonomías, ha apuntado que servirá para hacer consultas y solucionar dudas que pueda haber sobre las medidas, pero ha aseverado que «el decreto no se cambiará y establece claramente lo que se tiene que hacer».

