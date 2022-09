Entornointeligente.com /

Matuê leva o rap e a cultura do skate ao Palco Sunset e faz protesto contra Bolsonaro Rapper foi a primeira atração do espaço no terceiro dia do festival. Por Carlos Brito

04/09/2022 16h34 Atualizado 04/09/2022

Matuê faz protesto: ‘Não é sobre lado A e lado B, tá ligado? É sobre a humanidade’

Minutos antes de o rapper Matuê inaugurar o terceiro dia do Palco Sunset, uma chuva intensa caiu sobre a Cidade do Rock.

Mas a intempérie durou poucos minutos, e artista e público entraram na simbiose que já se anunciava antes de o show começar.

Matuê canta Charlie Brown Jr durante show no Sunset

Próximo ao fim da apresentação — de pouco menos de uma hora de duração —, Matuê fez um protesto silencioso contra o presidente da República, levantando um skate com a frase «Fora Bozo» durante a canção «Kenny G».

1 de 2 Matuê faz protesto contra Bolsonaro — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Matuê faz protesto contra Bolsonaro — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Acompanhado por uma banda de músicos afiados, Matuê deu início à sequência de hits que, na maioria das vezes, versa sobre superação e relacionamentos da realidade do jovem periférico .

Esse conteúdo é emoldurado por uma forte presença da cultura de skate — não por acaso, vários skatistas fizeram manobras durante a apresentação nas rampas instaladas nas laterais e no fundo do palco.

Skatistas fazem manobras no Sunset durante show de Matuê

O público cantou em coro a sequência de canções do artista: «Máquina do tempo», «Cogulândia», «Banco», «Antes», «Gorila roxo» e «Anos luz», um dos primeiros sucessos do rapper.

Logo em seguida, ao som de «777X666», o show chegou ao fim.

2 de 2 Matuê no Palco Sunset — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Matuê no Palco Sunset — Foto: Marcos Serra Lima/g1

