Matthaus: Alemania siempre será favorita en un Mundial

En declaraciones a los organizadores del Mundial de Catar 2022 , el ex-futbolista Lothar Matthaus, aseguró que la selección de Alemania «siempre será una de las favoritas» para ganar la Copa del Mundo .

De acuerdo al alemán, el combinado de su país tiene «un gran potencial, un buen espíritu de equipo y una buena mezcla de jugadores jóvenes y experimentados», por lo que, a su parecer, «no debe temer a las grandes naciones».

«Creo que tenemos un equipo que no debe temer a las grandes naciones como Brasil, Argentina, Italia, Inglaterra y la actual campeona del mundo, Francia (…) A ningún equipo del mundo le gusta jugar contra Alemania por la gran calidad del fútbol que practicamos (…) Sin duda, Alemania es un equipo que figura entre los favoritos», expresó.

No obstante, reconoció que durante los últimos años, la «Mannschaft» ha pasado «por malos momentos», aunque espera que los jugadores de turno hayan «aprendido de estos malos resultados».

«Tanto en el último Mundial como en la Eurocopa, no lo hicimos bien (…) Nuestros malos resultados no fueron a los que estábamos acostumbrados (…) El equipo se ha dado cuenta de que tenemos que volver a jugar como una unidad cohesionada, algo que no hicimos en Rusia 2018», dijo.

Por otra parte, el antiguo futbolista recordó sus cuatro participaciones mundialistas (una cifra récord) y afirmó que son una gran experiencia que «tiene todo lo que uno se puede imaginar»; por ello, celebró que en los últimos años, las sedes del torneo se hayan adjudicado a países y continentes que no lo había acogido antes.

«Creo que todos los continentes tienen derecho a albergar el torneo en algún momento (…) La gente de todo el mundo siempre quiere organizar un Mundial; aunque Catar no tiene el mismo pedigrí futbolístico que Alemania, Inglaterra, España, Brasil o Argentina, el entusiasmo por el juego y el torneo es real (…) Espero que vivamos un gran evento», concluyó.

