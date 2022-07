Matt Doherty: «No sé si habrá algún equipo más en forma que nosotros»

Entornointeligente.com /

L a pretemporada es el momento de sacar todas las fuerzas del club para el inicio de una nueva temporada y empezar a creer en nuevos éxitos. Los Spurs se lo han tomado enserio y tienen muy claro cual es el objetivo a alcanzar: «ser más competitivos» , así lo expresó Heung-Min Son. Conte se está asegurando de que el físico no sea un problema en el equipo durante todo lo que va de temporada, y con ello también entrena la mente de sus jugadores.

Se ha podido ver en vídeos de ciertas redes sociales a los jugadores caer al suelo agotados tras un simulacro de carrera que organizó Conte para poner a prueba el rendimiento de cada futbolista.

Matt Doherty asegura que estos simulacros se están repitiendo mucho en los entrenamientos: «Sí, es bastante normal. Incluso la semana anterior en Londres fue en esa línea, así que no sé si habrá algún equipo más en forma que nosotros. No se parece a nada de lo que he hecho antes. Esto es difícil. Es la pretemporada más dura que he tenido».

Tu mente ha sido torturada, pero cuando terminas te sientes orgulloso

Matt Doherty Además, se han escuchado rumores de que Harry Kane vomitó y que Son Heung-min, Lucas Moura e Yves Bissouma no se encontraron cómodos en dicha prueba. Los demás que completaron el simulacro, entre ellos Doherty, corrieron 42 vueltas al estadio de la Copa Mundial de Seúl.

Sin embargo, el lateral del Tottenham Hotspur agradece estas pruebas ya que asegura que ofrecen mucha dureza mental en el equipo. «Obtienes una gran satisfacción una vez que termina la sesión. Tu mente ha sido torturada, pero cuando terminas te sientes orgulloso y te acuestas por la noche pensando ‘sí, he trabajado duro hoy’ «, afirmó Doherty.

LINK ORIGINAL: Marca

