Matrimonio igualitario: Anuncio tensiona aún más a Chile Vamos y desordena a la coalición a seis semanas de la primaria

Entornointeligente.com / SANTIAGO.- Por cerca de una hora y cuarenta minutos se extendió ayer la última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, mensaje donde el Mandatario fijó la “carta de navegación” para lo que resta de su mandato, a la vez que defendió el manejo de la pandemia. Pero fue sin duda el anuncio de poner urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario, el cual se llevó las miradas de los distintos sectores políticos.

“Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, expresó el Mandatario, sorprendiendo tanto a la oposición como al oficialismo con una decisión que para muchos fue un punto personal.

Es que en Chile Vamos esperaban más bien que concentrara su discurso en el combate al coronavirus, el empleo, pensiones, el proceso constituyentes y los desafíos electorales, así como en dar señales de gobernabilidad de la mano del conglomerado. Escenario en el cual el anuncio de matrimonio igualitario se avecina como un punto de tensión en la relación del oficialismo y que sin duda dificultará los últimos meses de la administración de Piñera.

Se trata de un tema valórico que siempre ha generado diferencias en el sector y esta vez no será la excepción. Es que son varios los dirigentes que acusan que ésta no era una materia que estaba en el programa de gobierno, ni menos fue consultada previamente con los partidos del bloque, reclamo que ya es recurrente entre varios dirigentes, que han acusado a La Moneda de no escucharlos, por ejemplo, en materia de ayudas sociales durante la pandemia. Desconexión entre el Ejecutivo y su coalición que le ha significado importantes derrotas en el Congreso.

Tema fuera del programa

Ya terminado el mensaje presidencial las reacciones no se hicieron esperar, así uno de los primeros en sincerar su postura fue el senador Juan Antonio Coloma (UDI) quien expresó que ” a mí no me gusta la sorpresa en esta materia, esto no solamente no estaba en el plan de gobierno, tampoco fue socializado. Cuando un Presidente no escucha bien a quienes son su soporte básico, por último es un tema discutible, pero cuando ni siquiera se escucha es difícil tomar decisiones para todos, esto es un cambio en las reglas que yo prefiero hablar con sinceridad”.

“Cuando a uno le han pedido ayuda en momentos difíciles, uno pediría que también le consulten en otros momentos como, por ejemplo, en la cuenta pública”, apuntó Coloma. “En un tiempo en que lo que necesitamos es unidad, no me parece que sea prudente poner a la palestra temas que dividen a la sociedad y a nosotros como sector”, complementó la senadora Luz Ebensperger (UDI).

Incluso el timonel de la UDI, Javier Macaya , expresó en su cuenta de Twitter que si bien hay “máximo respeto por la dignidad y la forma en que cada uno decida hacer familia, de hecho, en Chile Vamos hay diferencias en esto. Por eso, que la última cuenta del Presidente, en medio de pandemia y múltiples dolores sociales, vaya a ser recordada por este tema, es difícil de entender”. Asimismo, algunos sectores de RN se mostraron contrarios al anuncio, así el senador Francisco Chahuán manifestó a Canal 24 Horas que “efectivamente no se había anunciado, ni se había conversado con los partidos de la coalición, yo espero que no sea un juego pirotécnico de la realidad que están viviendo hoy los chilenos”. Asimismo, otros diputados representantes del mundo evangélico como Francesca Muñoz y Leonidas Romero, criticaron duramente el anuncio e incluso este último acusó una “traición al mundo cristiano”.

Otras quejas apuntaban a legislar de acuerdo a una agenda fijada por la oposición, siendo este un proyecto impulsado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, pero que más allá de este debate, tampoco creen que puedan dar algún rédito al Gobierno con un sector que dijo estar disconforme con el resto del mensaje presidencial.

Voces a favor Sin embargo, no todos en RN compartieron los cuestionamientos, al mismo tiempo que valoraron otros anuncios hechos por el Presidente e incluso el “tono” de su discurso que incluyó hasta una autocrítica por la entrega de ayudas sociales. “Gran noticia impulso del Gobierno a matrimonio igualitario. No sólo está a tono con los cambios culturales, sino que hace realidad la visión de una sociedad libre y diversa que respeta los distintos proyectos de vida. Lo tramitaremos con celeridad”, escribió en Twitter la senadora Marcela Sabat (RN).

Asimismo, la diputada y vicepresidenta RN, Paulina Núñez, sostuvo en la misma red social que “valoro el anuncio del Presidente, urgencia al proyecto de matrimonio igualitario en y me sumo a estas palabras ‘el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor es fundamental. Ha llegado el tiempo para garantizar esa libertad y dignidad de amar a todas las personas'”.

“El Presidente tiene la libertad de hacer y proponer lo que estime conveniente al Congreso, yo en eso valoro el que se haya atrevido algo que quería apoyar y se discutirá en su mérito”, expresó el titular de la Cámara, Diego Paulsen (RN).

Donde también cayó bien el anuncio fue en Evópoli, así el vicepresidente y diputado del partido, Francisco Undurraga, expuso que “hoy hay un proyecto en el Congreso que está hace mucho tiempo, que nosotros desde Evópoli indudablemente lo vamos a apoyar y ojalá lo podamos apoyar con adopción”.

“Justamente la bandera del matrimonio igualitario es una lucha que tiene muchos años. Creo que es un paso adelante en la ampliación de los derechos, en esto cada parlamentario, partido o persona vota en conciencia. Me alegro que sea en este gobierno que se dé un paso adelante para personas que se aman independientemente de su sexo”, apuntó el jefe de la bancada Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Ministros y flanco presidencial En medio de este debate, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseveró que “los parlamentarios en conciencia sabrán votar como ellos decidan. Nadie está diciendo algo contrario, pero aquí hay una convicción, no tiene que ver, como dicen algunos con encuestas, acá hay una convicción y es que nosotros siempre vamos a defender la libertad de las personas, cuyo límite es la dignidad de las personas”.

En la misma línea, el titular de Justicia, Hernán Larraín, s ostuvo que “yo entiendo que en nuestro sector político hay opiniones diversas sobre esta materia, no es en la única que existen, y son muy respetables”, añadiendo que “el Presidente siente la necesidad de antes de terminar su mandato, dar una señal que en lo personal le parece muy prioritaria”.

En el oficialismo además reconocen que el tema abre un flanco en la primaria presidencial, donde si bien algunos candidatos se mostraron a favor del anuncio, otros reconocen complicaciones, pero sobre todos expresan matices que sin duda serán motivo de debate en la campaña. “No hay familias incorrectas o correctas, hay familias donde existe amor y donde hay voluntad de permanencia. Buena noticia que el Presidente haya anunciado el matrimonio igualitario para aquellos que creemos en las familias y que el Estado debe brindarles las mejores redes de protección posible”, expresó el presidenciable independiente Sebastián Sichel.

Para el abanderado de Evópoli, Ignacio Briones, ” avanzar hacia el matrimonio igualitario es una muy buena noticia para quienes creemos en la libertad, la dignidad y el reconocimiento de los proyectos de vida que deben ser diversos. En Chile no puede haber ciudadanos de primera o segunda categoría en cuanto a sus derechos, pero esto no se trata solo de parejas, se trata de familias y por eso que es importante que este proyecto contemple también la posibilidad de la adopción”.

En tanto, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, acotó que en “mi concepción personal el matrimonio es entre un hombre y mujer, pero sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia, igualdad para las uniones heterosexuales y las uniones homoexuales”.

Por su parte, el abanderado de RN y el PRI, Mario Desbordes, reconoció a Radio Bío Bío que ” hay una molestia en el sector, en mi partido (RN) también (…) Yo estoy a favor, pero entiendo que había un grado de compromiso de no impulsar esto (…) Ojalá que podamos avanzar en algo que me parece razonable, yo respeto al que no está de acuerdo y cree que no es adecuado, que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer (…) creo que son cosas que nos hacen avanzar como sociedad, respetando a otros”. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com