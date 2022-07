Matricidio: imputan a hermanas presuntas asesinas

Entornointeligente.com /

Durante los días, sindicalistas, educadores y parlamentarios de ambas márgenes de Itaipú, además de expusieron y debatieron sobre diversos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de abordar la renegociación de la tarifa de Itaipú. Coincidieron que se necesita transparentar los acuerdos y además incluir otros sectores.

Anibal Orué Pozo , docente de la Unila, manifestó que la creación del observatorio es fundamental, teniendo en cuenta que hay mucha desconfianza del gobierno de uno y otro país. «El observatorio tiene la misión de acompañar las negociaciones en función de esa claridad y transparencia que tiene surgir dentro del proceso de negociación», expresó.

Le más: Un plan B para el Anexo

Por su parte, el dicente brasileño Renato Martins manifestó que la idea es dar continuidad al seminario, a partir de mesas temáticas continuidad entre la academia y sindicatos y otros sectores, incluyendo representantes de Itaipú.

No hay esperanzas En tanto el diputado Justo Zacarías, quien asistió en carácter de extrabajador de Itaipú, dijo que no hay esperanzas de que las negociaciones se hagan en este periodo del gobierno. Los participantes del encuentro se comprometieron a seguir acompañando las negociaciones, creando espacios para el debate y el análisis de los acuerdos.

Más info: Tarifa y Anexo C de Itapú: «recién a finales del 2025

«Ya estamos casi seguros que el Anexo C no va a terminar antes que finalicen nuestros respectivos períodos en estas cámaras. Y no se dio porque el gobierno brasileño no le dio el interés que corresponde y el gobierno paraguayo tuvo la desidia de buscar que ese Anexo C esté aprobado», afirmó Zacarías.

Dijo además que el acuerdo debe ser equitativo y que esas diferencias deben ser contempladas en las negociaciones.

