Matosinhos convoca encontro internacional de instagramers

De 18 a 20 de Outubro, mais de um milhão de pessoas pelo mundo verão Matosinhos com outros olhos através do Instagram. Pelo menos é este o número aproximado do total de seguidores dos 12 instagramers nacionais e internacionais que a câmara municipal convidou para a iniciativa Into.The.Sea. Eles vão passear pelo concelho, sempre prontos a e xplorarem a sua criatividade e a mostrarem ao mundo outras perspectivas.

Depois do sucesso da edição de Junho em que o Mercado de Matosinhos se tornou um "estúdio de Instagram" , "tentamos encontrar um elenco daqueles que são os melhores e mais vistos do Instagram, a nível nacional e internacional, e utilizar o digital como forma de divulgação de Matosinhos", disse à Fugas Luísa Salgueiro, presidente da autarquia.

Dos escolhidos fazem parte César Ovalle ( @cesinha ) – que só por si soma quase 400 mil seguidores–, Alexandre Urch ( @aurch ), Konrad Langer ( @konaction ), Miguel Ferrer ( @msubirats ), Christina ( @cirkeline ), Alex Coelho Lima ( @alexcoelholima ), Hugo Costa ( @yolahugo ), Rita Cordeiro ( @ritacordeiro ) e Gabriela Mateus ( @gmateus ). Também Luís Octávio Costa ( @kitato ), João Bernardino ( @joao.bernardino ) e Rui Barbosa Batista ( @_bornfreee_ ) vão estar presentes como organizadores e curadores do evento.

​ Into.The.Sea leva os instagramers – provenientes de, alem Portugal, países como Espanha, Brasil, Dinamarca ou Alemanha – aos “lugares mais icónicos, como o terminal de cruzeiros, zonas à beira-mar, mas também espaços mais locais, como Angeiras e a sua zona piscatória”, adiantou à Fugas João Bernardino.

Subscrever × A escolha do itinerário prendeu-se com o facto de a organização querer integrar o património em várias vertentes, de uma perspectiva histórica, arquitectónica e contemporânea. Por isso mesmo também haverá espaço para visitar a Conservas Portugal Norte , a Casa de Chá da Boa Nova , ir a uma exposição de Souto Moura , ver as esculturas da Anémona e das “Peixeiras” e até descontrair numa aula de surf na praia de Matosinhos.

Ler mais Quando uma fotografia (no Instagram) vale ouro Claro que tudo isto tem um plano que pode não ser seguido à regra, já que os instagramers “têm a liberdade de fazer o seu próprio trabalho, o que nós queremos é que eles passem nos nossos locais importantes, mas ao ritmo de cada um”, disse Luísa Salgueiro.

