Matheus Nunes e Morita em grande, mas este leão ainda está a meio-gás

O Sporting fechou a pré-temporada com o seu «resultado clássico» desta fase, um empate 1-1 diante do Wolverhampton, no Estádio Algarve, repetindo o que já tinha obtido com Casa Pia, Saint-Gilloise, Villarreal e Sevilha. Sem poder contar com os lesionados Adán, Ugarte e Daniel Bragança, o onze inicial apresentado por Rúben Amorim foi o seguinte: Franco Israel; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Morita, Matheus Nunes e Nuno Santos; Trincão, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Os olhos dos adeptos sportinguistas estavam colocados em Franco Israel, guarda-redes que nos próximos dois meses (pelo menos) ocupará, em princípio, o lugar do lesionado Adán. O jovem uruguaio teve muito pouco trabalho, mas decidiu bem quando chamado a intervir, numa saída aos pés de um adversário e a intercetar um cruzamento. Terá sido também um jogo especial para Matheus Nunes, diante do clube ao qual alegadamente deu «nega», e para Trincão, que evoluiu nos «Wolves» na temporada transata. Quanto a St. Juste, ainda não foi ontem que se estreou de leão ao peito e certamente não será titular em Braga, na primeira jornada da I Liga, depois de não ter somado um único minuto nos jogos de preparação.

No Wolverhampton, os portugueses José Sá, Rúben Neves, Pedro Neto, João Moutinho e Daniel Podence fizeram parte do onze inicial.O jogo começou equilibrado e só animou aos 13 minutos, quando Rúben Neves inaugurou o marcador, de penálti, após falta de Gonçalo Inácio sobre Pedro Neto.

Subscrever O jogo manteve-se na mesma toada lenta – e não estava assim tanto calor como isso, 29 graus e com todo o campo à sombra – e até com lances caricatos de alguma atrapalhação por parte dos jogadores de ambas as equipas. Mesmo sendo um jogo-treino, exigia-se mais a jogadores de equipas desta dimensão e era quando a bola chegava a Matheus Nunes e Morita, nos leões, e a Daniel Podence e Pedro Neto, no Wolverhampton, que se via classe-extra.

Foi preciso esperar pelo minuto 38 para vermos uma jogada do Sporting com princípio, meio e fim, com Trincão a rematar com algum perigo e a bola a desviar num defesa dos ingleses. Pouco depois, Paulinho foi derrubado por Nathan Collins, em mais uma grande penalidade bem assinalada pelo árbitro Bruno Vieira. Com a classe habitual, Pedro Gonçalves rematou colocado, sem hipóteses para José Sá e fez o 1-1.

As duas equipas regressaram do intervalo sem substituições, mas com muito nervosismo de parte a parte, com cinco amarelos nos primeiros cinco minutos, três dos quais para jogadores do Sporting – Pedro Porro, Paulinho e Morita. Mas também voltaram com mais ideias e futebol nos pés, principalmente a formação de Rúben Amorim, que teve duas aproximações perigosas à baliza de José Sá: Pedro Porro obrigou o guarda-redes português a boa intervenção e Pedro Gonçalves também criou algum «frisson» após excelente iniciativa individual.

Era a melhor fase do Sporting, com o «maestro» Matheus Nunes no comando das operações, bem secundado por Morita. De resto, uma das notas positivas do último teste antes da estreia oficial em Braga foi a boa dupla formada pelo internacional português e pelo japonês no meio-campo, deixando eventualmente Rúben Amorim com a dúvida entre o ex-Santa Clara e Ugarte para o desafio da primeira jornada da Liga, isto caso o uruguaio recupere a tempo. Até porque Morita esteve sempre em bom nível quando foi chamado à ação nesta pré-época.

Aos 68″ Paulinho foi rendido por Marcus Edwards e neste momento essa parece ser outra dúvida no onze inicial do Sporting para Braga: apostar num 9 clássico, com o português, ou num trio da frente muito móvel, com o inglês a juntar-se a Pedro Gonçalves e Trincão. Refira-se que ainda não foi ontem que este último arrancou uma exibição convincente, sendo visível que ainda está em processo de adaptação à nova realidade. O seu melhor lance foi um remate a rasar o poste aos 73″. Referência ainda para a boa entrada em jogo de Fatawu, mostrando que rende mais como extremo direito do que na posição de ala-esquerdo em que foi utilizado durante o resto da pré-temporada.

