Matemática, español e inglés, asignaturas con mayores deficiencias en el primer trimestre de 2022

El Ministerio de Educación (Meduca) hizo un balance del primer trimestre escolar del año 2022, en el que destaca que los estudiantes en escuelas oficiales del país presentan mayores deficiencias en materias como matemática, español e inglés.

Según datos estadísticos recabados con base al ingreso de las calificaciones en los boletines a través del Sistema de Administración de Centros Educativos (Siace), matemática representa la mayor dificultad para los alumnos de media en que 21% de ellos obtuvo notas bajas, en tanto, para premedia un 19% no aprobó la asignatura y, en primaria, fue un 7%.

En cuanto a español, los niños de primaria un 8% no pasaron, en premedia 19% y en media un 13%, no obtuvieron la nota mínima para aprobar el curso. La otra materia en que los estudiantes encuentran dificultades es en inglés, en que 5% de los niños de primaria, 14% en premedia y 15% de media no tuvieron la nota mínima para pasarla.

«La estadística arroja las deficiencias de los estudiantes que, al concluir el primer trimestre escolar, no asimilan los conocimientos necesarios, sobre todo en las materias mencionadas», dice el Meduca en un comunicado.

Las notas capturadas en el Siace para matemática en todo el país, revelan que se inscribieron 698,621 estudiantes de los cuales 24, 255 no registran nota; 67,357 tienen un rango de promedio de 1.0 a 2.9; 294,577 pasaron con nota de 3.0 a 3.9; en tanto, 179,821 aprobaron con calificación de 4.0 a 4.5 y 132,611 alumnos de ldiversos niveles educativos pasaron al grado siguiente con nota de 4.51 a 5.0.

En segundo lugar, se encontró que en español también hay deficiencias para los estudiantes del sector oficial. En total, se registraron 697,995 en distintos niveles, de los cuales 23,678 no tienen nota en sus boletines en esa asignatura; 48,192 tuvieron una calificación inferior al 2.9; otros 288,837 educandos obtuvieron nota de 3.0 a 3.9; un grupo de 206,437, pasaron con rango de 4.0 a 4.5 y 130,851 concluyeron con notas entre 4.51 y 5.0.

Como tercera materia que llama la atención por la cantidad de fracasos, está el inglés, en que se inscribieron 695,256 estudiantes, de los que 31,459 aparecen sin nota en el Siace; 32,120 obtuvieron una calificación menor a 2.9; en tanto, unos 243,547 pasaron con nota de 3.0 a 3.9; otros 206,674 educandos tienen promedios de 4.0 a 4.5 y 181,456 pasaron la materia con más de 4.51.

