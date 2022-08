Mataron a Ming

Entornointeligente.com /

Se acuerdan de esta gaita Margariteña que nos dejó el Gran Quinteto Contrapunto. Esta que nos dice: «La pata de cabra se queja/y también el caracol/pa’ nosotros no hay dolor/eso lo dice la almeja/ https://youtu.be/53j0VX1Q2Nk .

Al leer sobre la tan trágica muerte de Ming, me acordé de esta gaita. Ming, era un ser que estaba llevando su vida tranquila en las profundas y heladas aguas de la costa norte de Irlanda. Ming, después de vivir 507 años lejos del hombre, tuvo la mala suerte un día, de dejarse ver por uno y ahí comenzó su drama. Este encuentro marcó el final del viejo Ming que llevaba una vida tranquila.

II

Es una verdad (casi) absoluta. La ciencia nos ha dado grandes cosas. No hay duda de ese hecho, pero si evaluamos, podemos caer en una realidad que nos advierte que también nos ha quitado muchas cosas y cada vez; esto que llamamos ciencia, tiene como el firme propósito de quitarnos más. La ciencia parece empeñada en amenazar la vida.

Pero decirlo y dejarlo así, nos aparta del punto básico de la verdad o la realidad. La ciencia sin el hombre y un tipo hombre, es una muy mala abstracción. La ciencia, per se, no es mala ni buena. Es un evento o el producto de una actividad del hombre, que viene quitándose su humanidad. No sé si alguien se recuerda de este gran merideño, que tuvo por nombre Luis Zambrano. Él como científico popular, procuró mejorar la vida de la comunidad donde estuvo viviendo. Se formó muy autodidácticamente para dar aportes a su gente. Como científico popular, vistió a su ciencia de ética y de moral y se movió científicamente con su ley que él llamó «ley de la compensación». Esta ley, según su entender, le permitía explicarnos, que toda creación o invento, puede generar situaciones que pagamos con vidas.

Hoy la tecnología de la mano de la ciencia nos ha «unido» o «juntado» más, pero en realidad nos ha separado. Hoy podemos ir a cualquier punto de la tierra u observarlo desde un potente servidor. Hoy parece que conocemos más, pero es posible que sepamos menos. Hoy, hay más información y estamos más incomunicados. Mentalmente, hoy somos prisioneros y los grillos no los tenemos en los tobillos, sino dónde más pesan y más inmovilizan. Hoy los grillos están en nuestras mentes.

El mundo cada vez se vacía más de humanidad y ese hecho ha venido vaciando la ciencia y llenándola de preguntas y respuestas que no nos hacen mejor la vida. Los glaciares se derriten y el clima se calienta cada vez más porque el hombre con la ciencia decidió irle quitando la concha (cáscara) a la vida y esto está derritiendo los glaciares. Luis Zambrano con su ley de la compensación no hubiese hecho nada que alterará el mundo, porque su ciencia y su tecnología tenía una camisa de fuerza que fue su moral y su ética, que como científico popular mostraba.

III

Un día en el año 2006, un hombre se encontró con Ming que vivía muy tranquilamente en las heladas y profundas aguas de las costas irlandesas. Se supo después, que Ming tenía 507 años y unos científicos decidieron levantarle su concha, tal como se la están levantando a la vida. Decidieron sacar al pobre y viejo Ming de su concha y lo mataron. La curiosidad de la ciencia, llevó a quitarle la concha a la almeja y así la mataron. Acabaron con Ming, porque para la ciencia; Ming tal vez tenía un valor, que podía explotarse a futuro: ¿comercial?

IV

No puede ser lo mismo, pero lo es. Un día; el hombre con la ciencia en la mano decidió hacer una guerra. En otro día y en otra guerra; el hombre decidió lanzar sobre una comunidad una bomba atómica. Ming se encontró con una bomba atómica y esa bomba mató a Ming, que fue hasta hace muy poco; el ser más viejo de este mundo y tal vez de otros. https://www.mundodeportivo.com/urbantecno/ciencia/este-animal-de-mas-de-500-anos-era-el-mas-anciano-del-planeta-y-nos-lo-hemos-cargado-por-error

https://www.google.com/amp/s/www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/2006-encontramos-al-animal-viejo-mundo-acto-seguido-nos-cargamos/amp

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com