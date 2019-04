Mata: “Para mí el partido es un poco difícil, complicado”

Entornointeligente.com / ¿Qué tal? ¿Cómo está viviendo esta semana? ¿Será especial para usted, no? Sí, la verdad es que es una semana muy emocionante porque es volver a Valladolid, ciudad a la que tengo un cariño máximo por todo lo bueno vivido allí. Al final es el ascenso, el nacimiento de mi hijo… Es volver a una ciudad en la que tengo muchos y muy buenos recuerdos.

¿Qué es lo que más echa de menos de Valladolid? ¡Qué buena pregunta! Pues la verdad es que el día a día con los compañeros, con el grupo que formamos. Y eso al volver a casa pues lo pierdes un poquito, quieras o no. El vínculo que creamos con la gente es mucho más especial.

¿Qué queda del grupo de los croqueteros? Un montón, nos vemos cada vez que podemos. Hablamos en el grupo de whatsapps de millones de cosas diferentes y estoy deseando que llegue el domingo para volver a vernos, estar todos juntos y, si podemos, me quedaré por allí para ver si podemos comer.

Es un partido especial y también un poco difícil por las aspiraciones del Getafe y las necesidades del Valladolid… Sí, es un partido complicado, para mí, un poco duro. La verdad es que me encantaría disfrutarlo de otra manera sobre todo por cómo está el Valladolid. Me gustaría que estuviese en una situación más cómoda, más holgada porque es un encuentro donde todos nos jugamos mucho, pero no nos queda otra que ser profesionales, disputar el partido y que pase lo que tenga que pasar.

¿Se acuerda de dónde estaba el año pasado tal día como hoy (por ayer)? Estaríamos peleándonos por entrar en playoff…

Valladolid España

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com