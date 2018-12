Mata com uma garrafa e fica 18 anos na cadeia

Entornointeligente.com / Manuel Carneiro, de 48 anos, agiu num momento de raiva, depois de Hugo Almeida, um cliente do café Oásis em Santo Tirso, lhe ter pedido para moderar a linguagem, por estar a insultar as mulheres presentes no estabelecimento. Revoltado, pegou numa garrafa de vidro pelo gargalo, partiu-lhe o fundo e degolou o homem que o tinha repreendido. Esta quinta-feira o Tribunal de Matosinhos condenou-o a 18 anos de prisão por um crime de homicídio qualificado.

“Perdeu-se uma vida. Um senhor com apenas 30 anos. Matou-o de uma forma incompreensível. Como é que uma rixa ou uma discussão pode acabar desta forma? A sua raiva não tem qualquer justificação e o seu comportamento foi muito violento e perverso”, afirmou a juíza presidente do coletivo, Cláudia Rodrigues, durante a leitura do acórdão.

O arguido, que está preso, tem ainda de pagar uma indemnização de 110 mil euros à mãe da vítima mortal. “Usou um instrumento que tem especial perigosidade e, com ele, atingiu o pescoço da vítima, uma zona vital”, descreveu a magistrada.

Em audiência, o arguido tinha referido que não se recordava da maior parte dos factos pelos quais estava acusado, cometidos a 26 de abril deste ano. Explicou que foi Hugo Almeida, de 30 anos, que o provocou e que só se defendeu. “Falou em legítima defesa. Mas essas declarações não têm qualquer lógica. A nossa convicção partiu das testemunhas, de quem viu tudo”, concluiu a juíza.

