Mató a un vendedor ambulante en plena calle, transeúntes grabaron el asesinato sin hacer nada (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Indignación en Italia luego de que un ciudadano asesinara a golpes a un vendedor ambulante y nadie interviniera para detener el evento. En la Civitanova Marche, ubicada en Italia, ocurrió un hecho lamentable cuando el hombre identificado como Filippo Claudio Ferlazzo, habría matado a golpes el pasado vuiernes a un vendedor ambulante de origen nigeriano identificado como Alika Ogorchukwu, la escena fue registrada en video y algo que generó mucha indignación en los internautas fue la indiferencia colectiva ya que, nadie detuvo el evento.

Estas imágenes han generado un gran descontento en las personas, incluso en algunos líderes políticos de Italia como por ejemplo el exprimer ministro Enrico Letta , del Partido Democrático, que comentó lo siguiente en un tweet: «El asesinato de Alika Ogorchukwu nos deja desconcertados. Ferocidad sin precedentes. Indiferencia generalizada. No puede haber justificación. El silencio tampoco es suficiente. El máximo ultraje a Alika sería pasar página y olvidar».

Por otro lado Matteo Salvini , líder de La Liga, también dio su opinión al respecto a través de un Tweet: « No se puede morir así. Una oración para Alika y un abrazo para su familia. Para el asesino, un dolor seguro hasta el final. Ciudad desordenada, violencia de día y de noche, no podemos soportarlo más: la seguridad no tiene color, la seguridad debe volver a ser un derecho».

Redacción Gossipvzla y Fuente EuroNews

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com