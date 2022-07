MASTEREARTH: La solución al Calentamiento Global

Entornointeligente.com /

La humanidad se encuentra atravesando una profunda crisis de crecimiento acelerada por el recambio tecnológico, por el Calentamiento Global, por la superpoblación, por las variaciones ecológicas y por el potencial de una intrusión alíen hostil antes de que finalice el presente Siglo XXI.

Es necesario reunir a los mejores recursos humanos para formular las preguntas correctas y obtener las respuestas correctas deseadas, para poder emprender el camino de las tinieblas a la luz y realizar la transformación de la sociedad y la civilización tecnológica en armonía, paz y bienestar para todos.

Bajo esta premisa el Equipo Gaia convoca a pensadores de renombre, científicos y humanistas calificados para elaborar un Master Plan para salvar al Planeta y un nuevo Contrato Social con vistas al Siglo XXII, que contemple el desarrollo de una precivilización tecnológica de Tipo I, con un idioma universal, Eco Gobierno Planetario, Democracia Digital Directa Global, Consejo Internacional de las Ciencias, Ejército Planetario, renta vitalicia mínima a toda la población para hacer frente al reemplazo laboral por la robótica y la IA, abolición de la pobreza extrema en todo el mundo, detener el Calentamiento Global, descontaminar y, asegurar la paz en todos los continentes.

De lo que se trata es el establecimiento de las estrategias clave para poder resolver de una en una cada crisis sistémica y global que nos afecta, brindando a los gobiernos el Know How necesario para poder abordarlas a un costo eficaz.

El Equipo Gaia es una iniciativa que consiste en reunir a los sabios de la Tierra para trabajar en equipo para brindar soluciones factibles y operativas que renueven las esperanzas.

Se trata de un esfuerzo de buena voluntad. A todos los participantes del Equipo Gaia se les pide que trabajen y colaboren en la tarea para ayudar a la Humanidad en crisis, durante unas pocas semanas, a los fines de elaborar en conjunto un Master Plan para Salvar al Planeta que sea lógico, factible y eficaz.

Con esta idea en mente envíe 18 e-mails a pensadores y científicos calificados del mundo invitándolos a participar. Ninguno contestó, excepto la secretaria de Matthieu Ricard, quien explico que el mismo se encontraba ya comprometido con varios proyectos y al cuidado de su madre enferma.

Sin desanimarme, envíe otro e-mail a William J. Ripple (PhD), Oregon State University, Director de Alliance of World Scientists. Me contestó en poco más de 2 horas, mostrando vivo interés por el tema y pidiéndome más datos.

Esto fue lo que le escribí:

«Un Master Plan para Salvar al Planeta debe decir lo que hay que hacer y además cómo hacerlo. En tal sentido la primera prioridad es la financiación. Sin capital intensivo durante tiempo prolongado no habrá soluciones de largo plazo. Se necesita aplicar entre el 2 al 3% del PIB mundial en forma anual para dar solución al triple flagelo del hambre, superpoblación y calentamiento global.

Una vez que las naciones del mundo decidan asignar los fondos vitales el tema es en qué programas aplicarlos, cómo hacerlo, durante cuánto tiempo y cómo controlar la administración de fondos para que no haya corrupción en el sistema.

El segundo punto en importancia es proceder a la plantación inmediata de 30 mil millones de árboles kiri por año, para luego talar sus troncos y enterrarlos, de modo de capturar CO2 y devolverlo al subsuelo.

El tercer punto es cómo coordinar todas las acciones necesarias. Para esto se propone un sistema de Eco Gobierno Planetario, centralizando la capacidad de decisión. Esta estructura supranacional sería controlada por una forma de Democracia Digital Directa Global, asesorada por un Consejo de las Ciencias, integrado por científicos de todas las naciones.

El cuarto punto es limitar la superpoblación (un hijo por familia) que es lo que acelera la contaminación y el consumo. El planeta sólo soporta 5.000 millones de habitantes. Y si consideramos recursos no renovables al largo plazo, el número se reduce a 1.000 millones. El planeta tiene recursos finitos, no soporta superpoblación con crecimiento exponencial.

Han pasado 40 años desde que se comenzó a hablar del Calentamiento Global, ¿por qué no se hizo nada eficaz hasta ahora? Porque el sistema de organización económica y política que tenemos no lo permite. Si queremos salvar al Planeta, debemos cambiar el sistema de organización social, económico y político, integrando una nueva escala supranacional. Pasar directamente a una precivilización tecnológica de Tipo I.

Más sobre Matthieu Ricard Planeta Ahora, el problema que todos tenemos es el poco tiempo que nos queda para actuar preventivamente. En el 2030 se llegará a 450 ppm de CO2 en la atmósfera. Se descongelará por completo el Océano Ártico en los veranos y se recalentará. Esto permitirá que se liberen los inmensos depósitos de hidratos de gas metano submarinos. Se producirá una reacción en cadena explosiva. Y es posible que el fenómeno se active antes, entre el 2025 al 2030, cuando los hielos flotantes del Polo Norte se hayan reducido al 50%.

Determinar el tiempo de este horizonte de sucesos es trabajo de los científicos. Es algo que es urgente hacer. Todos estamos en riesgo y no hay suficiente conciencia sobre el problema.

¿Qué propongo? A los científicos que quieran participar se les enviará por e-mails preguntas sobre estos temas para que den su opinión e ideas. Luego se hará un informe y un libro, que pueda servir al sistema político y gobiernos que toman las decisiones».

William me contestó que los puntos estaban bien, pero que ya existía una iniciativa similar: el Proyecto Drawdown. Y me preguntó qué opinaba acerca de esto.

Le contesté:

«El Proyecto Drawdown tiene una proyección de tiempo para el 2040 y el 2060. La cuestión es que nos queda tiempo para aplicar una respuesta integral al problema del Calentamiento hasta el 2025, ¡con suerte!, prácticamente las medidas se deberían tomar ahora, inmediatamente.

El punto principal es la percepción del riesgo ambiental en función del posible «fusil de clatratos». Como ya le expliqué, para el 2030 llegaremos a 450 ppm de CO2 en la atmósfera, los hielos flotantes del Polo Norte se descongelaran en los veranos, el Océano Ártico se recalentará y los hidratos de gas metano submarinos se liberarán en gran escala, sin que podamos hacer nada para detener esta catástrofe. Y es posible que el efecto se expanda y también se liberen los inmensos depósitos de carbono en los lechos marinos de los océanos de todo el mundo. Entonces nos encontraríamos frente a un escenario de probable Calentamiento desbocado, con intenso vapor de agua cubriendo el planeta. Los estudios del IPCC no contemplan este riesgo y es urgente que lo hagan. Si esto puede acontecer entre el 2025/30 estamos casi sin tiempo para actuar. Deberán aplicarse medidas extremas, como aconteció con la pandemia por el Covid-19.

El Proyecto Drawdown define lo que hay que hacer en diferentes áreas. No dice nada sobre la forma de financiación mundial, cómo coordinar las acciones globales, no ofrece precisiones sobre el plan de reforestación y la necesaria inversión en reactores de fusión, que son vitales. No integra la reorganización social, económica y política en su listado de soluciones posibles. Se los podría invitar para sumarse a un Master Plan para Salvar el Planeta más amplio y ambicioso». William respondió: «Your points are well taken».

Para realizar la gran tarea de ayudar a Salvar el Planeta del Calentamiento Global y propiciar un cambio de era, ingresando a un milenio de paz, progreso e iluminación, hacen falta apoyos en forma de donativos o asociaciones de capital.

Maitreya ha creado varios proyectos para masificar el Teletrabajo Solidario mediante una red de portales por internet. Bajo la lógica de su concepto de la realización del Ser para estos tiempos, su método une la meditación y concentración con el aprendizaje continuo académico, la diaria ejercitación psicofísica y el Teletrabajo.

Estos ideales y metas son de inmediata materialización, sólo hace falta que las personas de buena voluntad se unan, colaboren y participen asociativamente para hacerlos realidad.

Maitreya nos dice «si no creen en mí, crean en mi obra».

IMAGINA UN MUNDO MEJOR

Con el Master Plan para Salvar el Planeta proyectamos un mundo sin hambre, sin pobreza, sin pandemias, sin fronteras, con 2 idiomas, uno universal, con un solo Ejército y por tanto sin guerras, sin moneda y sin capital, con un Eco Gobierno Planetario bajo sistema de Democracia Digital Directa Global, donde los ciudadanos del mundo votan todas las leyes y designan y destituyen a las autoridades de los demás poderes centrales, asesorado por un Consejo de las Ciencias integrado por los mejores científicos de todos los continentes, con el trabajo a cargo de la cibernética y la IA, redistribuyendo los beneficios mediante una renta vitalicia a toda la población ocupada mediante el ocio creativo y el servicio social, artístico y científico.

Adultos, niños y ancianos, meditando y expandiendo sus mentes a la Inteligencia Cuántica Cósmica. Con el planeta reverdecido mediante la recuperación de bosques y océanos, junto con la protección de la biodiversidad.

Finalmente, el hombre viviendo en paz y fraternidad los unos con los otros y en armonía entre la ciencia, la tecnología y la Naturaleza… Sólo hay que despertar, unirnos y juntos convertirlo en realidad.

VISITE WIKIYOGA

WEB

[email protected]

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com