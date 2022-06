Massimo Dutti tiene estos siete looks ideales para lucir en la oficina y en vacaciones

Entornointeligente.com /

Nos encanta el estilo de Massimo Dutti y sus propuestas de temporada. Este verano, la marca del Grupo de Inditex nos deleita con una sofisticada colección donde encontrar prendas preciosas, tanto para ir a la oficina como de vacaciones. Diseños muy versátiles, fáciles de lucir y de combinar, donde el blanco y el negro son los colores protagonistas.

En Trendencias El look de invitada de Sassa de Osma que parece un vestido y es un dos piezas: lo firma Massimo Dutti y hemos encontrado una versión low-cost Massimo Dutti se ha convertido en una de las marcas preferidas de celebrities y royals, como la reina Letizia, que la hemos visto hasta en 15 ocasiones con looks de la firma. Y no es para menos, sus prendas desprenden buen gusto y estilo para outfits de día y de noche. Todo depende de los complementos.

Vestido largo satinado amarillo de tirantes. Su precio es de 89,95 euros.

Vestido largo blanco minimalista sin mangas y cuello halter. Su precio es de 79,95 euros.

Top de punto calado sin mangas. Su precio es de 69,95 euros. Maxi falda blanca ideal para combinar con prendas lisas y perfecta para lucir todo el verano. Su precio es de 79,95 euros. Vestido de popelín color naranja, uno de los tonos de la temporada. un modelo sin mangas con detalle anudado en el frontal. Su precio es de 79,95 euros.

En Trendencias Amelia Bono se marca un duelo de estilos con Tamara Falcó y luce el mismo total look fucsia de Massimo Dutti Studio Maxi falda de lino con abertura central. Su precio es de 69,95 euros. Top negro. Su precio es de 25,95 euros. Maxi falda crema combinado con negro, abertura lateral y lazada. Su tejido principal es viscosa ecológica. Su precio es de 69,95 euros.

Jersey de punto calado. Su precio es de 69,95 euros.

Vestido midi de seda negro de tirantes. Un modelo muy versátil para lucir de día y de noche. Su precio es de 149 euros.

Fotos | Massimo Dutti

