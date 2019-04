Massacre 68: Una deuda pendiente

Entornointeligente.com / La noche del 1 de abril quedará marcada como uno de las más emblemáticas dentro de la escena hardcore punk de Saltillo , pues Massacre 68 , banda referente de la música contestataria en nuestro país llega por primera vez para deleite de viejas y nuevas generaciones. Fundados a finales de la decada de los 80, la agrupación oriunda de la ciudad de México ha sido desde sus inicios una banda emblema en su género, esto a pesar de haber durado poco en su primera etapa (1987-1991), durante la cual se gestó el hoy clásico disco No Estamos Conformes , sin embargo, dada la calidad de su propuesta y con un nombre que en nuestro país no puede pasar desapaercibido, la banda siempre se mantuvo en el insconsciente colectivo musical, respaldado además con la actividad de sus exmiembros, quienes en los últimos años retomaron el proyecto y le dieron un nuevo impulso, visitando países como España, Colombia, Alemania, Suecia o Finlandia y entregándonos además un potente nuevo disco titulado El Muro , en el cual dejan en claro que los años no pasaron en balde y por el contrario la madurez creativa quedó impresa en este trabajo, el cual podremos escuchar esta noche cuando Virus (Guitarray gritos), July (Batería y voz) y Thrasher (Bajo y voz) se adueñen del escenario del bar Underground. La cita es a partir de las 7PM en el sotano de Allende y Ocampo, las bandas locales Arkanhell, Violetas Violentas y Retissage, además de Adicto al Odio de Tamaulipas, serán los encargados de calentar el escenario; el cover es de $100. Dos excelentes bandas locales de gran trayectoria como lo son Violetas Violentas y Arkanhell, estarán alternando esta noche, ademas de los tambien locales Retissage y los tamaulipecos de Adicto al Odio. | Foto : Florentino Durón / Marco Antonio Gudiño Facebook: www.facebook.com/massacre68oficial/ LINK ORIGINAL: Vanguardia

